Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 5 al domingo 11 de octubre de 2026, la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá, establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), regirá bajo un calendario específico. Los conductores que se movilicen en la capital deben tener presente cómo operará esta restricción para planear sus desplazamientos y evitar sanciones por incumplimiento. Según la información oficial compartida por la SDM, el pico y placa divide a los vehículos particulares en dos grupos basados en el último dígito de la placa: quienes tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular en días impares, mientras que aquellos cuyos automóviles terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 lo harán en días pares.

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El horario de la medida para los automotores particulares comprende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., de lunes a viernes. Es importante resaltar que ni los sábados ni los días festivos aplica la restricción de pico y placa para estos vehículos. Específicamente, para la semana mencionada, el lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 de octubre podrán circular quienes cuentan con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5; mientras que el martes 6 y jueves 8 de octubre podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El sábado 10 y el domingo 11 de octubre, la medida no estará en vigor.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad ha reiterado la importancia de no caer en fraudes con sitios web que aseguran ser intermediarios de la gestión del pico y placa solidario. Este mecanismo oficial permite a ciertos conductores, mediante un pago, quedar exentos de la medida temporalmente. Sin embargo, la entidad aclara que el único canal oficial para adquirirlo es el portal web de la SDM: www.movilidadbogota.gov.co, y el pago solo debe hacerse a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) dentro de la página.

Recalcan desde la SDM que no existen intermediarios, ni páginas adicionales autorizadas para este trámite, para mayor seguridad de los usuarios. Así, quienes requieran el pico y placa solidario deben hacerlo únicamente mediante los canales citados, evitando ser víctimas de fraudes o estafas virtuales. En suma, quienes se movilicen en Bogotá la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 deben prestar atención al último número de su placa, programar sus viajes según la restricción vigente y recurrir solo a fuentes oficiales para pagos o consultas.

¿Cómo funciona el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante octubre de 2026?

La restricción de pico y placa para vehículos particulares funciona alternando entre días impares y pares, según el último dígito de la placa. Placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden transitar en días impares; quienes tienen placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen en días pares. El horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes, exceptuando sábados y festivos.

¿Qué es el pico y placa solidario y cómo se tramita en Bogotá?

El pico y placa solidario es un mecanismo que permite la exención temporal de la restricción de pico y placa a cambio de un pago autorizado. Solo puede tramitarse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co) utilizando el método de Pagos Seguros en Línea (PSE). No existen intermediarios ni otras páginas válidas para esta gestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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