Por: EL PILON SA

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Las versiones sobre la presunta muerte del reconocido periodista colombiano Yamid Amat han sido desmentidas, según información suministrada por su hijo, Yamid Amat Serna. A través de su cuenta en la red social X (antes llamada Twitter), Amat Serna compartió un parte médico optimista respecto a la salud de su padre. En su mensaje, el hijo del periodista enfatizó que la evolución clínica ha sido favorable y que los informes médicos recibidos hasta ahora resultan alentadores para la familia. “La salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente. Los partes médicos, al momento, son favorables, lo cual compartimos con gran ilusión”, manifestó el hijo del periodista, reflejando esperanza y agradecimiento por las muestras de interés de la ciudadanía.

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Además, Yamid Amat Serna subrayó que tanto la familia como los amigos continúan acompañando al comunicador en su proceso de recuperación, reiterando el apoyo cercano y el optimismo que mantienen ante la mejoría. En su publicación también agradeció de manera explícita los mensajes de solidaridad y cariño que han recibido durante estos días complejos.

Cabe señalar que Yamid Amat permanece bajo vigilancia médica especializada en la ciudad de Bogotá luego de ser hospitalizado a raíz de complicaciones de salud. Inicialmente, la Fundación Santa Fe de Bogotá, reconocida institución médica de la capital colombiana, informó que el periodista se encontraba en estado crítico y con pronóstico reservado. Esta noticia generó preocupación tanto en el gremio periodístico como entre sus seguidores y allegados.

No obstante, al pasar de los días, la familia del periodista comunicó públicamente que la situación había evolucionado de forma positiva, destacando que Yamid Amat respondía de manera satisfactoria a los tratamientos que le han sido aplicados durante su estancia en el centro médico.

Frente a los rumores que han circulado en redes sociales sobre el presunto fallecimiento del periodista, tanto los familiares como diversas fuentes consultadas por medios de comunicación y por el propio centro hospitalario, desmintieron rotundamente dichas versiones. Las aclaraciones han sido reiteradas para mitigar la desinformación y la alarma generada en plataformas digitales en los últimos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yamid Amat según comunicados oficiales?

Según los mensajes del hijo de Yamid Amat y la información difundida por la Fundación Santa Fe de Bogotá, el periodista colombiano presenta una evolución clínica favorable, con partes médicos positivos y una respuesta satisfactoria a los tratamientos, lo que ha dado tranquilidad tanto a sus familiares como al público que sigue de cerca su recuperación.

¿Por qué surgieron rumores sobre la muerte de Yamid Amat en redes sociales?

Los rumores sobre la muerte de Yamid Amat surgieron a raíz de su hospitalización por complicaciones de salud y el estado crítico reportado inicialmente, lo que generó especulaciones e información falsa en redes sociales. Sin embargo, familiares, fuentes cercanas y el centro médico desmintieron esas versiones y aclararon que el periodista continúa recuperándose.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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