Por: Portal Bogotá

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Entre el 5 y el 14 de octubre de 2026, se abrirá el proceso de inscripción de delegados de organizaciones sociales interesadas en formar parte del Consejo Local de Paz, Reconciliación, Conciliación y Transformación del Conflicto de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. De acuerdo con lo informado en el sitio oficial de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, este llamado está dirigido a colectivos que deseen participar activamente en la construcción de paz, razón por la cual deben cumplir con una serie de requisitos formales estipulados en el Acuerdo Local 001 de 2026, específicamente en su artículo 5.

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El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera presencial en la Oficina de Participación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, en un horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. durante los días señalados. Esta convocatoria tiene como objetivo principal fortalecer la representación de los distintos sectores sociales en la discusión y puesta en marcha de iniciativas de reconciliación, conciliación y transformación positiva de los conflictos que puedan afectar a la comunidad local.

Para cumplir con el procedimiento, las organizaciones deben entregar una documentación detallada. Se solicita identificar y localizar claramente al representante postulado, presentar una carta en la que se evidencie el sector que representa, además de exponer la experiencia personal o institucional que fundamenta dicha representación. Otro requisito fundamental es adjuntar una copia del acta de la reunión donde se discutió y aprobó la postulación, este documento debe reflejar la transparencia del proceso de convocatoria y el mecanismo usado para la elección. Además, se requiere un texto explicativo sobre la representatividad del sector ante el consejo local.

Es obligatorio también consignar información suficiente sobre la misión institucional de las entidades postulantes, incluyendo su domicilio y número telefónico tanto de la organización como del candidato propuesto. Finalmente, se exige un documento que demuestre la experiencia en procesos de paz, reconciliación y la motivación para hacer parte del consejo, junto con una propuesta concreta que aborde un dilema moral desde la perspectiva del trabajo del Consejo Local.

Este proceso es una oportunidad significativa para que las organizaciones sociales incidan en el desarrollo de iniciativas para la paz, fortaleciendo el tejido social y promoviendo prácticas de reconciliación en Barrios Unidos, según lo establece la norma local.

¿Qué es el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Conciliación y Transformación del Conflicto en Barrios Unidos?

El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Conciliación y Transformación del Conflicto es un espacio de participación ciudadana compuesto por delegados de organizaciones sociales que trabajan por la construcción de paz y la solución pacífica de conflictos en la localidad de Barrios Unidos. Su finalidad es dialogar, proponer y acompañar mecanismos para fortalecer la convivencia y la reconciliación en sus comunidades, conforme al Acuerdo Local 001 de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para que una organización se postule al proceso de inscripción en Barrios Unidos?

Las organizaciones deben presentar documentación completa que incluya identificación y localización del representante, carta del sector representado, copia del acta de la postulación, documento de representatividad, información sobre la misión institucional, y un texto que demuestre experiencia y motivación en procesos de paz, así como una propuesta para resolver dilemas morales desde la labor del consejo, en el plazo y lugar indicados por la alcaldía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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