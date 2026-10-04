Por: Portal Bogotá

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En un esfuerzo conjunto entre la administración distrital y los habitantes de la localidad de Chapinero, se logró la recuperación y renovación de más de 20.700 metros cuadrados de espacio público en el entorno de la quebrada Las Delicias. De acuerdo con información difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la intervención abarcó un sector situado entre las calles 60 y 60A y las carreras 2 este y 3, correspondiendo a uno de los corredores ambientales más importantes de los Cerros Orientales de la ciudad.

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El impacto de la obra fue resaltado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, quien subrayó la importancia de la participación activa de la ciudadanía para preservar un área valiosa por la riqueza de especies nativas y el avistamiento de aves. Aseguró, según sus palabras, que "esto ha sido un trabajo con la comunidad, con su participación activa y liderazgo, reconociendo los esfuerzos que hace y seguirá haciendo para recuperar y proteger este entorno tan especial".

La recuperación incluyó el mejoramiento de senderos y puentes, la adecuación de lugares específicos para el avistamiento de aves, intervenciones en infraestructura, paisajismo, iluminación y nueva señalización. También se añadió mobiliario urbano en favor del uso y disfrute ciudadano. Según la información oficial, el área favorecida alberga cerca de 8.500 árboles y más de 50 especies de aves, lo que refuerza la conexión ecológica con la estructura ambiental que representan los Cerros Orientales.

El proyecto requirió una inversión total de $613.230.386 y fue presentado a la comunidad por Galán y por Lucía Bastidas, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). La articulación de entidades como la Alcaldía Local de Chapinero, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y diversas secretarías distritales, junto con el Colegio Simón Rodríguez, Enel y organizaciones sociales, fue fundamental para alcanzar este resultado.

Cabe destacar el papel de organizaciones comunitarias como CorpoDelicias, CorpoAdulto y la Junta de Acción Comunal (JAC) Bosque Calderón Tejada, que contribuyeron activa y constantemente al proceso de recuperación y vigilancia del espacio público. Además del fortalecimiento ambiental, esta renovación aporta al potencial turístico y a la reactivación económica de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene la recuperación de la quebrada Las Delicias en Chapinero para la comunidad y el medio ambiente?

La recuperación ha significado mejoras directas en la seguridad, movilidad y condiciones de disfrute del espacio público. Al fortalecer el ecosistema que conecta la quebrada con los Cerros Orientales y al preservar la biodiversidad local, el proyecto contribuye tanto al bienestar comunitario como a la protección de especies nativas, favoreciendo el turismo y la integración social.

¿Quiénes participaron en la renovación del espacio público en la quebrada Las Delicias de Bogotá?

En la renovación participaron diversas entidades distritales como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Alcaldía Local de Chapinero, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Jardín Botánico de Bogotá, la UAESP, la EAAB y varias secretarías. Se resalta, además, la contribución de organizaciones sociales como CorpoDelicias, CorpoAdulto y la JAC Bosque Calderón Tejada, junto a la comunidad y entidades educativas y privadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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