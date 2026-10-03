Por: Portal Bogotá

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La Caja de la Vivienda Popular (CVP), bajo la dirección de Juan Carlos Fernández, fue invitada a la trigésima edición de la Bienal de Arquitectura para presentar la notable transformación realizada en Bilbao, localidad de Suba, en Bogotá. De acuerdo con fuentes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, este proceso integró acciones de mejoramiento de vivienda, recuperación de fachadas, espacios públicos, incremento de zonas verdes y fortalecimiento de la seguridad, todo ello acompañado de una amplia participación comunitaria.

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La intervención en Bilbao es parte de una estrategia integral impulsada por la administración distrital a través de la CVP, que apuesta por ir más allá de la simple mejora estructural de las viviendas. El enfoque consiste en transformar simultáneamente el entorno y el espacio público, además de propiciar que la comunidad se involucre en el cuidado y apropiación de su territorio. Este modelo ha representado una inversión conjunta superior a los 40 mil millones de pesos, lo que ha permitido desplegar acciones concretas de mejoramiento residencial y transformación urbana en el sector.

Los resultados alcanzados ilustran la escala y el impacto de la intervención: se han mejorado 17.600 metros cuadrados de fachadas de viviendas, actualmente están en ejecución 440 mejoramientos de vivienda, y se han intervenido 7.227 metros cuadrados de espacio público, incluyendo el Parque La Virgen y varias vías locales. Además, hay 11.186 metros cuadrados adicionales en proceso de intervención urbana, lo que amplía de manera significativa el alcance del programa en Bilbao.

En palabras del director general de la CVP, esta experiencia demuestra que Bogotá puede convertirse en un modelo de inclusión urbana: “Estamos demostrando que sí se puede y que Bogotá es modelo de inclusión urbana”, afirmó, destacando la transformación que impacta la vida de más de 30 mil personas del sector, bajo el liderazgo del alcalde Galán.

Un elemento clave de esta intervención es el uso del "urbanismo nocturno con enfoque de género" como herramienta para fortalecer la seguridad, promover el uso responsable y fomentar la apropiación del espacio público por parte de la comunidad. Todo este proceso, junto con las metodologías y resultados, ha sido documentado en la publicación titulada ‘Modelo de Inclusión Urbana: Mejoramiento integral de barrios desde el urbanismo nocturno con enfoque de género en Suba, Bilbao’, la cual será presentada en la Bienal de Arquitectura.

¿Qué es el urbanismo nocturno con enfoque de género y cómo se aplicó en Bilbao, Suba?

El urbanismo nocturno con enfoque de género es una estrategia que considera la seguridad, la movilidad y la apropiación del espacio público por parte de mujeres y otros grupos, garantizando ambientes seguros y accesibles durante la noche. De acuerdo con la CVP, en el caso de Bilbao, esto se tradujo en acciones específicas de diseño e intervención urbana orientadas a aumentar la percepción de seguridad y fortalecer el tejido social, permitiendo una inclusión más amplia de la comunidad en los procesos de transformación.

¿Cuáles fueron los principales logros del proyecto de transformación integral en Bilbao, según la Caja de la Vivienda Popular?

Según los reportes de la CVP y la Alcaldía Mayor de Bogotá, los principales logros incluyeron la mejora de 17.600 metros cuadrados de fachadas, la ejecución de 440 mejoramientos de vivienda, la intervención de 7.227 metros cuadrados de espacio público y la expansión de la transformación urbana a más de 11.000 metros cuadrados adicionales, beneficiando así a más de 30 mil personas en la localidad de Suba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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