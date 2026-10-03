Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el delito en Bogotá continúa con acciones coordinadas entre las autoridades judiciales y la Policía. En un reciente operativo llevado a cabo por la Seccional de Investigación Criminal, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un hombre requerido por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, según lo informado por la Policía de Bogotá. Esta detención, que se produjo mediante orden judicial, hace parte de los esfuerzos para enfrentar crímenes cometidos contra personas en condiciones de vulnerabilidad.

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El operativo tuvo lugar en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero. Allí, tras varias labores de recolección de información por parte de los investigadores, se logró identificar y aprehender al señalado. El proceso investigativo detalló que los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, cuando el acusado, quien desempeñaba el cargo de auxiliar de enfermería, habría aprovechado el estado de indefensión de una paciente internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De acuerdo con las fuentes oficiales, la víctima presentaba limitaciones de movilidad en uno de sus lados y no podía hablar ni defenderse, situación que habría sido aprovechada por el trabajador durante un procedimiento de higiene personal.

La información recolectada en la investigación también reveló que el capturado tenía una trayectoria de aproximadamente cuatro años trabajando en el hospital donde ocurrieron los hechos, además de otros dos años de experiencia en hospitales privados. Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se proceda con el proceso legal correspondiente.

Este caso, divulgado por la misma Policía Metropolitana de Bogotá en su cuenta oficial de X (antes Twitter), pone de manifiesto la importancia de la denuncia y el rol de la ciudadanía en la vigilancia y reportes de situaciones que atentan contra la integridad de personas vulnerables. Desde las entidades encargadas de la seguridad reiteran que es clave reportar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, recurso central para avanzar en las investigaciones y fortalecer la convivencia en la ciudad.

¿Cómo fue la captura del auxiliar de enfermería acusado de abuso en una UCI en Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, la captura se realizó en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero, como resultado de labores investigativas y de recolección de información. La detención se efectuó mediante una orden judicial y estuvo coordinada entre la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué implica el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir?

El delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir se refiere a situaciones en las que una persona, en estado de indefensión o sin capacidad de oponerse, es víctima de conductas sexuales indeseadas. En este caso, según la investigación, la víctima se encontraba hospitalizada en una UCI, con limitación de movilidad y sin capacidad para hablar ni defenderse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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