Por: Portal Bogotá

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Entre el sábado 3 y el sábado 17 de octubre de 2026, la estación Biblioteca Tintal del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá estará sujeta a trabajos de mantenimiento y adecuación. Durante este período, de acuerdo con información publicada por el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, permanecerán cerrados tanto el vagón 2 como la taquilla externa ubicada en el costado noroccidental de la estación. Este cierre temporal responde a la necesidad de realizar obras que permitan garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de las instalaciones, una medida que impacta directamente la rutina de cientos de usuarios que a diario transitan por dicha estación.

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Como consecuencia de los trabajos programados, algunos servicios habituales de TransMilenio sufrirán modificaciones en su operación. Específicamente, los servicios conocidos como B26, F26, F51 y M51 no realizarán su parada habitual en la estación Biblioteca Tintal. En su lugar, los usuarios deberán abordar o descender de estos buses en la estación Patio Bonito. Una vez concluidas las obras de adecuación, de acuerdo con la información oficial, estos servicios retomarán su operación normal incluyendo nuevamente la parada en Biblioteca Tintal.

En contraste, durante este periodo, el vagón 1 de la estación Biblioteca Tintal continuará funcionando con normalidad. Este acceso, correspondiente a la calle 26 sur, permitirá la entrada y salida habitual de los usuarios para las rutas troncales señaladas: ruta fácil 5, B28, F28, C19, F19, F23 y J23. Esta decisión busca mitigar el impacto del cierre parcial permitiendo que parte de la operación continúe sin alteraciones para quienes utilizan estos servicios específicos.

El comunicado también invita a la ciudadanía a planificar con anticipación sus desplazamientos durante la ejecución de estos trabajos. Para ello, se recomienda consultar el estado actualizado de la operación y programar los trayectos utilizando la aplicación oficial TransMiApp, así como el sitio web institucional de TransMilenio, donde se publican en tiempo real todas las novedades relacionadas con el servicio.

Esta información fue confirmada por los canales oficiales del sistema TransMilenio y medios institucionales de la ciudad, garantizando que los datos provienen de fuentes reconocidas y confiables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio afectadas por el cierre en la estación Biblioteca Tintal?

Durante el cierre del vagón 2 en la estación Biblioteca Tintal, las rutas B26, F26, F51 y M51 dejan de detenerse en esa estación y operarán temporalmente en la estación Patio Bonito. Finalizadas las obras, estas rutas retomarán su parada habitual en Biblioteca Tintal, según lo informado por TransMilenio.

¿Qué servicios seguirán funcionando con normalidad en la estación Biblioteca Tintal durante las obras?

El vagón 1 de la estación Biblioteca Tintal mantendrá su operación regular. Allí usted podrá abordar las rutas fáciles 5, B28, F28, C19, F19, F23 y J23 durante el período de trabajos, de acuerdo con la información oficial divulgada por TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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