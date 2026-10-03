Por: Portal Bogotá

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La secretaría distrital de gobierno (SDG), en alianza con el Programa de Inclusión, Diversidad y Equidad (PIDE) de la Agencia de Empleo Cafam y la Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación, organizará una jornada especial de orientación e intermediación laboral enfocada en la comunidad Emberá de Bogotá. Esta acción, de acuerdo con la información compartida por la SDG, forma parte de una estrategia más amplia para facilitar la integración local de esta etnia indígena que ha manifestado su interés en formalizar su permanencia dentro de la ciudad.

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La jornada se desarrollará el lunes 5 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., en el CDP Madelena, ubicado en el centro comercial Paseo Villa del Río, específicamente en los locales 325 al 328. En este espacio, profesionales del programa PIDE realizarán entrevistas individuales a mujeres y hombres Emberá para conocer más a fondo sus perfiles, experiencias, habilidades y expectativas laborales. El propósito es identificar rutas pertinentes de formación y posibilidades reales de vinculación al mercado laboral formal de Bogotá.

Este tipo de iniciativas busca no solo facilitar el acceso a empleos dignos, sino también fortalecer los proyectos de vida de quienes desean establecerse de manera oficial en Bogotá. Así mismo, la secretaría destacó que el gobierno distrital, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha venido desarrollando diversas acciones en beneficio de la comunidad Emberá, como jornadas previas de empleabilidad en la localidad de La Candelaria, jornadas de cedulación, así como el acompañamiento permanente a los procesos de retorno para quienes optan por regresar a sus territorios de origen.

Además, es relevante mencionar que se han adelantado mesas interculturales con mujeres Emberá en localidades como San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Según datos de la secretaría distrital de gobierno, también se ha establecido un protocolo de coordinación para garantizar el acceso a la justicia de mujeres, niñas y niños Emberá, mostrando el compromiso institucional en diferentes aspectos sociales, legales y culturales.

De esta forma, a través de estas actividades, el distrito reafirma su apuesta por la integración digna de la población indígena Emberá, consolidando a la secretaría distrital de gobierno como una entidad enfocada en lo social y en la inclusión de los grupos históricamente marginados.

¿Qué beneficios ofrece la jornada laboral para la comunidad Emberá en Bogotá?

La jornada proporciona a la comunidad Emberá la oportunidad de acceder a orientación profesional, entrevistas personalizadas y posibles rutas de formación, lo que puede facilitar su inclusión laboral y fortalecer la integración en Bogotá. Según la SDG, estos espacios buscan promover empleos dignos y acompañar los proyectos de vida de este grupo indígena.

¿Cómo apoya Bogotá la integración social y laboral de los Emberá?

De acuerdo con la información proveniente de la secretaría distrital de gobierno, Bogotá ha implementado jornadas de empleabilidad, organización de mesas interculturales, cedulación y protocolos para el acceso a la justicia, todo orientado a garantizar la inclusión social y laboral de la comunidad Emberá en el interior de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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