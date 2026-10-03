Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá presenta complicaciones este sábado 3 de octubre de 2026, especialmente en las rutas de TransMilenio afectadas por un accidente que mantiene la Estación Av. 1 de Mayo sin servicio hacia el norte. De acuerdo con reportes de las autoridades, durante la mañana se registró un siniestro vial en la carrera 10 con avenida 1 de Mayo en sentido sur-norte, lo que incide directamente en el flujo vehicular y el funcionamiento del sistema de transporte público en el sector.

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En el corte de las 9:13 a. m., TransMilenio informó que no hay paso para los vehículos, situación que obliga a los buses a utilizar el carril mixto. Este cambio en la dinámica habitual compromete la fluidez del transporte porque los buses, al compartir espacio con los demás automóviles particulares, provocan mayores tiempos de traslado y posibles retrasos. Además, la estación Av. 1 de Mayo, una de las paradas claves para el sistema, deja de funcionar temporalmente hacia el norte, afectando a cientos de pasajeros que dependen de este punto de conexión.

A las 9:42 a. m., la situación permanece complicada. La congestión en la carrera 10 con Av. 1 de Mayo continúa, y las rutas TransMiZonal, que normalmente circulan por esta zona, deben activar desvíos para mantener el servicio y evitar un mayor colapso vial. Estas modificaciones impactan tanto a quienes se desplazan en TransMilenio como a usuarios de transporte particular y especial que circulan por esta importante vía del sur de la ciudad.

Las autoridades y TransMilenio recomiendan a los ciudadanos planear sus recorridos con antelación y consultar en tiempo real los reportes de movilidad para minimizar contratiempos. Es importante tener en cuenta las alternativas y desvíos propuestos por el sistema para quienes habitualmente utilizan la Estación Av. 1 de Mayo, dado que el tiempo indefinido de cierre puede extenderse según la gravedad de la situación.

Este tipo de eventualidades destaca la necesidad de mantenerse informado sobre el “pico y placa” vigente en Bogotá para vehículos particulares y de transporte especial, normatividad que regula la circulación con el fin de reducir la congestión. Según información de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, estos reportes representan un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas y ajustar sus horarios habituales, evitando mayores afectaciones en su movilidad.

¿Por qué la Estación Av. 1 de Mayo está cerrada hoy en Bogotá?

La Estación Av. 1 de Mayo en Bogotá se encuentra cerrada hacia el norte debido a un accidente registrado en la carrera 10 con Av. 1 de Mayo, según reportes oficiales de TransMilenio. Esta situación afecta tanto a los usuarios de transporte público como a los particulares que circulan por el sector.

¿Qué rutas de TransMilenio están desviadas por el accidente en la carrera 10?

De acuerdo con las autoridades de movilidad y TransMilenio, varias rutas TransMiZonal del sector han activado desvíos debido al accidente en la carrera 10 con Av. 1 de Mayo. Además, los buses de TransMilenio han sido enviados al carril mixto, causando cambios temporales en los trayectos habituales de los pasajeros en esa zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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