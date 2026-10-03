Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el uso de la bicicleta como medio de transporte ha tomado cada vez más relevancia, integrándose de forma estratégica con el sistema de transporte público TransMilenio. Uno de los avances más destacados de esta apuesta por la movilidad sostenible es el cicloparqueadero del Portal Norte, que recientemente recibió el Sello de Calidad Oro. Esta certificación fue otorgada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), TransMilenio y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y reconoce la accesibilidad, seguridad y confort de los 88 cupos gratuitos que ofrece este espacio. De acuerdo con la información recogida en la página oficial de Bogotá, este reconocimiento fue entregado durante la Semana de la Bicicleta y resalta el papel que juega la infraestructura en facilitar la conexión entre bicicleta y transporte público desde enero de 2026.

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Este cicloparqueadero llama la atención no solo por su gratuidad, sino porque está cubierto, vigilado permanentemente y cuenta con señalización y control de ingreso mediante el Registro Bici Bogotá, una herramienta del distrito que busca asociar cada bicicleta con su dueño y mejorar la seguridad frente al hurto. Según datos del propio Registro Bici Bogotá, desde 2018 han sido inscritas 577.000 bicicletas, y solo en 2026 la Policía recuperó más de 600, superando las 2.700 recuperaciones durante los últimos tres años. Como incentivo extra, los usuarios del cicloparqueadero reciben un pasaje gratis de TransMilenio por cada 30 validaciones, lo que promueve la integración de ambos sistemas para los recorridos diarios.

El evento de entrega del Sello Oro incluyó un recorrido de 2,6 kilómetros en bicicleta liderado por la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, y el gerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez. Durante el trayecto, que empezó en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y llegó hasta el Portal Norte, se implementaron diversas actividades, como la personalización de tarjetas TuLlave y la inscripción de más ciclistas al Registro Bici Bogotá, reconociendo así a quienes diariamente combinan bicicleta y transporte público.

De acuerdo con datos de la Alcaldía, Bogotá cuenta con más de 88.000 cupos de cicloparqueaderos, de los cuales 22.000 se ubican en espacio público y, en total, 32 estaciones de TransMilenio ofrecen espacios para más de 8.500 bicicletas. La administración actual sumó más de 13.000 cupos en estos servicios y, gracias al programa de certificación de la SDM, existen 52.450 cupos reconocidos en 430 establecimientos, distribuidos entre categoría Oro y Plata.

¿Cómo funciona el Registro Bici Bogotá para proteger las bicicletas?

El Registro Bici Bogotá es una herramienta gratuita que asocia la bicicleta con su propietario, facilitando la identificación y recuperación en caso de hurto. Gracias a este sistema, desde 2018 se han registrado 577.000 bicicletas y, según datos de la página oficial, en 2026 la Policía recuperó más de 600 bicicletas robadas.

¿Cuántos cicloparqueaderos y cupos para bicicletas existen en TransMilenio?

Según la información de la Alcaldía, en Bogotá hay más de 88.000 cupos de cicloparqueaderos, con más de 22.000 en espacio público y más de 8.500 en 32 estaciones de TransMilenio. Esta infraestructura permite a miles de ciudadanos combinar fácilmente la bicicleta y el transporte público en sus trayectos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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