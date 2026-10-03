Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá invita a la ciudadanía a participar en el curso virtual gratuito ‘Ciudades conectadas: impactos de la transformación digital en la vida cotidiana de las ciudades iberoamericanas’. Este curso, respaldado por un riguroso estudio académico, está dirigido a quienes tengan interés en la cultura digital, la gestión cultural, el bienestar, la participación y la ciudadanía digital, ya sean profesionales del sector público, miembros de organizaciones culturales, líderes comunitarios o personas vinculadas con proyectos relacionados con la vida digital y sus transformaciones en el entorno urbano. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el espacio busca responder preguntas claves sobre el modo en que las tecnologías digitales están redefiniendo la forma en que los ciudadanos viven, consumen, crean cultura, se vinculan y participan en las dinámicas urbanas. El curso reúne, como fundamento, los hallazgos obtenidos en una investigación que abarcó Bogotá, Ciudad de México y Río de Janeiro, donde se aplicaron 7.888 encuestas (3.167 en Bogotá, 2.434 en Ciudad de México y 2.287 en Río de Janeiro) con un diseño probabilístico, estratificado y polietápico, manteniendo un 95% de confianza estadística. Estas cifras, verificadas por la fuente, le otorgan solidez y actualidad a los contenidos que serán compartidos con los participantes.

El programa académico se articula en cuatro ejes temáticos. El primero, dedicado a la cultura digital, explora el significado de las plataformas y el celular en el día a día de la población, considerando diferencias intergeneracionales en el uso, acceso y apropiación tecnológica. El segundo eje trata el consumo y la creación cultural, enfocándose en la convivencia entre experiencias presenciales y virtuales, las prácticas de consumo y producción de contenido cultural digital, y el rol del usuario como creador. El tercer eje, sobre bienestar y esfera personal, analiza los efectos emocionales de la conexión digital, el impacto del uso de redes sociales y la tendencia a la desconexión voluntaria, observando divergencias entre ciudades y estratos de edad. El último eje aborda la cohesión social y la ciudadanía digital, evaluando cuestiones de confianza, vínculo social, participación, alfabetización digital y seguridad en entornos digitales.

La formación tendrá una duración de 20 horas, compuestas por 12 horas de trabajo autónomo en plataforma y ocho horas de paneles sincrónicos realizados a través de Zoom OEI. Además, incluye eventos de apertura y cierre. El curso se ofrecerá en la plataforma del Instituto de Formación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) entre el 9 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. La participación es gratuita y el acceso estará habilitado todo el periodo.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comprensión sobre los desafíos y oportunidades que acompañan la transformación digital, proporcionando herramientas y evidencias para la toma de decisiones en la gestión cultural y la vida ciudadana.

¿Cuáles son los ejes temáticos del curso ‘Ciudades conectadas’ sobre transformación digital urbana?

El curso se estructura en cuatro ejes: cultura digital (focalizado en el papel de plataformas y dispositivos), consumo y creación cultural (sobre experiencias presenciales y digitales), bienestar y esfera personal (impacto emocional y prácticas de desconexión) y cohesión social y ciudadanía digital (enfocado en participación, vínculos, confianza y seguridad en entornos digitales).

¿Cómo se inscriben las personas interesadas en el curso virtual ‘Ciudades conectadas’ en 2026?

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre de 2026. Los interesados deben completar el formulario de inscripción en línea, según lo indica la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. El acceso al curso será completamente virtual y gratuito, con inicio el 9 de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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