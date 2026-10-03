El nuevo estadio El Campín entró en una nueva etapa de construcción, pero el inicio de las obras también abrió una discusión política y administrativa por el cronograma que tendrá el proyecto. La entrega, inicialmente prevista para 2027, ahora está proyectada para finales de 2028, mientras la capacidad del escenario pasó de 46.500 a más de 60.000 espectadores.

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Según recogió Semana, el cambio en los tiempos fue uno de los puntos cuestionados por el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien considera que existe una diferencia entre las obras preliminares y la construcción integral del nuevo escenario. Desde esa perspectiva, el congresista sostiene que el proyecto acumularía varios meses de retraso y pidió establecer qué consecuencias económicas podría tener esa situación para Bogotá.

Toro también puso sobre la mesa inquietudes relacionadas con los trámites de movilidad y con una vía de acceso contemplada dentro del proyecto. El representante cuestionó si existen recursos suficientes para completar esa infraestructura y pidió claridad sobre los eventuales costos asociados con la ampliación y los tiempos adicionales de ejecución.

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La Alcaldía de Bogotá tiene una explicación diferente. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que no puede hablarse de una obra detenida porque la construcción formal todavía no había comenzado. Según explicó, el proyecto estaba condicionado a que la licencia quedara en firme, trámite que concluyó el 19 de junio, además de otros requisitos necesarios para iniciar la fase constructiva.

Galán también defendió los ajustes introducidos al proyecto y señaló que el nuevo escenario permitirá superar los 60.000 espectadores. La administración distrital sostiene que los tiempos adicionales responden a los procesos necesarios para consolidar el proyecto y que el objetivo es contar con un estadio de mayor capacidad.

¿Qué responde Sencia sobre el supuesto retraso en El Campín?

La empresa Sencia, encargada de la concesión, también negó que hubiera existido una suspensión de la construcción. Su CEO, Mauricio Hoyos, explicó que el comienzo de la fase principal dependía de varias condiciones contractuales, entre ellas el cierre financiero, el estudio de tránsito, la licencia de construcción en firme, la aprobación de los diseños por parte de la interventoría y la contratación del constructor.

De acuerdo con Hoyos, esos requisitos ya fueron cumplidos y por eso comenzaron los trabajos de pilotaje. La empresa sostiene así que el cronograma no corresponde a una obra que estuvo detenida, sino a un proyecto que necesitaba completar las condiciones previstas antes de entrar formalmente en su etapa de construcción.

Otro de los asuntos que genera discusión es el aumento de capacidad del estadio. Sencia asegura que llevarlo a más de 60.000 espectadores implica un mayor costo, pero afirma que la inversión será asumida por la compañía y sus accionistas, sin recursos del Estado.

Toro, por su parte, plantea que el incremento de la inversión podría tener efectos indirectos sobre las condiciones de explotación del escenario. Hoyos respondió que actualmente no existe una modificación contractual asociada con el aumento de capacidad, aunque recordó que la concesión contempla circunstancias que podrían modificar sus condiciones en el futuro.

¿Cuándo estaría listo el nuevo estadio El Campín?

El cronograma actualizado ubica la terminación del nuevo estadio en finales de 2028, un cambio frente a la fecha que se manejaba inicialmente. La discusión ahora se concentra en el cumplimiento de ese nuevo plazo y en determinar si los ajustes del proyecto tendrán consecuencias sobre los costos o las condiciones de la concesión.

Sencia también rechazó versiones sobre dificultades con el cierre financiero. Hoyos aseguró que la empresa presentó la documentación correspondiente y que esta fue aprobada por el Distrito, uno de los requisitos necesarios para suscribir el acta de inicio de la construcción.

Con las obras principales ya en marcha, el proyecto queda ahora bajo seguimiento por parte de las autoridades y los sectores políticos que han pedido explicaciones sobre el cronograma. La fecha de finales de 2028 será el nuevo referente para medir el avance de una obra que contempla un escenario con capacidad superior a la inicialmente planteada.

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