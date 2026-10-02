El clima en Bogotá terminó afectando la operación del principal aeropuerto del país. Las fuertes lluvias y el deterioro de las condiciones meteorológicas en la capital provocaron cambios en el flujo habitual de vuelos de El Dorado.

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Las dificultades se presentaron tanto en el área terminal como en las rutas de aproximación utilizadas por las aeronaves. Esta situación redujo la capacidad operativa de la terminal y ocasionó demoras en diferentes itinerarios.

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Las afectaciones alcanzaron vuelos nacionales e internacionales, tanto en las salidas como en las llegadas. La situación está relacionada con la necesidad de aumentar la separación entre aeronaves durante los procedimientos de aterrizaje y despegue, como medida de seguridad ante las condiciones climáticas.

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La Aeronáutica Civil emitió un aviso preventivo para informar a los viajeros sobre la reducción temporal de las operaciones en El Dorado. La entidad señaló que las restricciones obedecen al deterioro de la visibilidad y de las condiciones meteorológicas en el área terminal y en las rutas de aproximación.

En el comunicado, la Aeronáutica Civil indicó: “Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en el área terminal y en las rutas de aproximación, se ha reducido la cantidad de operaciones en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá”.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas antes de desplazarse hacia la terminal. La sugerencia es consultar directamente el estado de cada vuelo mediante las aplicaciones, páginas web o canales de atención de las compañías.

Finalmente, las aerolíneas están ajustando sus itinerarios mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. Por eso, los viajeros con vuelos programados durante la jornada deberán estar atentos a posibles cambios, demoras o reprogramaciones.

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