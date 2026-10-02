Un nuevo y repudiable caso de maltrato animal sacude al país tras confirmarse los pormenores del abandono de dos cachorros en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado martes 29 de septiembre, cuando una pareja proveniente de Miami y con destino final en Cali dejó a la deriva a sus dos mascotas luego de que las autoridades aeroportuarias detectaran que intentaron ingresar al país con documentación falsa, según informó El Tiempo.

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En entrevista con Blu Radio, Laura Idrobo, subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), entregó detalles escalofriantes de la actuación de los dueños. Según explicó la funcionaria, tras descubrirse que los certificados de vacunación y desparasitación no concordaban —motivo por el cual el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) les negó el ingreso de los animales—, a los ciudadanos se les dio la oportunidad de retornar a Estados Unidos para solucionar los trámites legales, una alternativa que rechazaron tajantemente.

“La información que dieron los ciudadanos fue que, si era necesario, que se los llevaran y les dieran la eutanasia, que ellos igual no iban a devolverse con los animales”, relató Idrobo con indignación, calificando el hecho como un acto de crueldad extrema que cosifica por completo a los seres sintientes. Tras la negativa, la pareja tomó su vuelo de conexión hacia Cali, dejando a los canes abandonados en el puesto de control.

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Los animales afectados son dos cachorros: uno de raza Pomerania y otro mezcla con pitbull americano, los cuales actualmente se encuentran bajo estrictas medidas de cuarentena clínica debido al protocolo sanitario. Las investigaciones preliminares confirmaron que los infractores están plenamente identificados y ahora deberán afrontar un proceso judicial por el delito de maltrato animal. Desde el Distrito advirtieron que este tipo de comportamientos lamentablemente se han repetido en las terminales aéreas, recordando un caso reciente donde un pasajero encerró a un cachorro en un baño por no contar con un guacal reglamentario.

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