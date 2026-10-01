Una pareja que llegó desde Miami al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, abandonó a sus dos perros luego de que surgiera un inconveniente con la documentación de los animales para continuar su viaje hacia Cali.

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El caso ocurrió el 29 de septiembre de 2026, cuando los viajeros hicieron escala en Bogotá acompañados por sus mascotas. De acuerdo con información difundida por Caracol Radio, durante el procedimiento de control para el traslado de los perros se detectó un problema con los documentos exigidos, por lo que los animales no podían continuar el recorrido con sus propietarios.

Ante esa situación, la pareja habría decidido dejar a los dos perros en el aeropuerto y seguir su viaje hacia Cali sin ellos. Los animales quedaron posteriormente bajo protección de las autoridades mientras se establece qué ocurrió con la documentación y cuáles fueron las circunstancias del abandono.

¿Qué pasó con los perros en El Dorado?

Los animales fueron presentados ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad encargada de revisar los requisitos sanitarios y documentales para el movimiento internacional de animales.

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Según explicó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), a través de sus redes sociales, durante el control se habría encontrado un inconveniente con la documentación necesaria para que los perros pudieran continuar el viaje.

“Venían con dos perros. Cuando fueron a pasar el control en el ICA, algo había con la documentación de los animales que estamos averiguando, y este par de personajes decidieron dejar los animales tirados y seguir su viaje para Cali”, señaló Hernández.

Solicitud con respeto a la @USEmbassyBogota ya que este par de personas prefieren viaje a #miami que vida de sus animales, a quienes abandonaron en el aeropuerto @bogeldorado : sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano @AnimalesBOG pic.twitter.com/wEUEjUNaG7 — Antonio Hernández (@AHLLAMAS) September 30, 2026

El funcionario anunció que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para establecer si la conducta de los responsables puede constituir una infracción relacionada con la protección animal.

La situación también provocó que Hernández hiciera una solicitud pública a las autoridades estadounidenses para que revisen la situación migratoria de la pareja y evalúen posibles medidas sobre sus visas, como la revocatoria de los documentos.

Piden revisar las visas de los viajeros

La petición del director del Idpyba no significa que las visas estadounidenses hayan sido canceladas o revocadas. Hasta ahora, no existe información pública que confirme una decisión de las autoridades de Estados Unidos en ese sentido.

El caso también podría ser analizado bajo las disposiciones de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortaleció las herramientas para investigar y sancionar conductas relacionadas con el maltrato animal en Colombia.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan establecer qué ocurrió con los documentos de los perros y las condiciones en las que sus propietarios decidieron dejarlos en El Dorado.

El aeropuerto ha señalado que quienes viajan con animales deben verificar con anticipación los requisitos de la aerolínea y las exigencias sanitarias del país de destino, pues estos documentos son necesarios para los desplazamientos internacionales de mascotas.

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