El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá retomó esta mañana sus operaciones luego de la suspensión temporal registrada durante la noche del miércoles 30 de septiembre, cuando una tormenta eléctrica afectó las condiciones para la operación aérea en la capital.

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La medida fue adoptada por la Aeronáutica Civil como una acción preventiva para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones mientras mejoraban las condiciones meteorológicas.

La suspensión generó posibles afectaciones en algunos vuelos programados durante la noche y la madrugada.

Con la mejora del clima, las operaciones aéreas fueron reanudadas durante las primeras horas de este jueves 1 de octubre y, a esta hora, el aeropuerto funciona con normalidad.

Sin embargo, la Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos, debido a que la interrupción de la operación pudo generar cambios, retrasos o reprogramaciones.

La recomendación aplica especialmente para quienes tenían vuelos programados durante el periodo en que estuvo suspendida la operación.

Los viajeros deben verificar directamente con la aerolínea cualquier modificación en los horarios antes de dirigirse al aeropuerto.

Así, El Dorado vuelve a operar con normalidad tras la contingencia meteorológica que obligó a detener temporalmente las actividades aéreas en la madrugada.

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