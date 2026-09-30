Una tormenta eléctrica que afecta a Bogotá provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto El Dorado durante la noche de este miércoles 30 de septiembre. La medida se tomó mientras persisten las condiciones meteorológicas adversas en la capital.

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Según informó El Tiempo, las fuertes lluvias también ocasionaron emergencias en otros sectores de la ciudad. Una de ellas se presentó en una estación de TransMilenio, donde un árbol cayó como consecuencia de las condiciones generadas por el temporal.

La situación ha requerido atención en diferentes puntos de Bogotá, mientras las autoridades mantienen seguimiento a la evolución de las lluvias y las posibles afectaciones que puedan presentarse durante la jornada.

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Por ahora, la información sobre la operación del aeropuerto y las emergencias ocasionadas por el mal tiempo continúa en actualización. Se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre la normalización del servicio aéreo y la atención de los incidentes reportados.

Aerocivil confirmó suspensión temporal de operaciones en El Dorado

La Aerocivil confirmó en X la suspensión temporal de las actividades en el Aeropuerto El Dorado, debido a las condiciones meteorológicas que se registraban durante la noche en Bogotá.

“Se registra tormenta eléctrica sobre Bogotá”, señaló la entidad en su publicación, en la que explicó que la decisión se tomó como medida preventiva para proteger la operación aérea.

“Por seguridad en la operación, se suspenden temporalmente las actividades en el aeropuerto El Dorado mientras mejoran las condiciones meteorológicas”, indicó la Aerocivil. Además, la entidad recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer novedades sobre sus vuelos.

#Atención Se registra tormenta eléctrica sobre Bogotá. Por seguridad en la operación, se suspenden temporalmente las actividades en @BOG_ELDORADO mientras mejoran las condiciones meteorológicas. ✈️🛑 Recomendamos a los pasajeros estar en contacto con sus aerolíneas. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 1, 2026

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