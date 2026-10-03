Por: Portal Bogotá

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La localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, fue escenario de una jornada clave para la recuperación de espacios públicos, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, en coordinación con la Mesa Local de Entornos Escolares, el miércoles 30 de septiembre se llevaron a cabo acciones de embellecimiento y sensibilización en la cancha del parque del canal de Río Negro. Este espacio es frecuentado principalmente por estudiantes del Liceo Formación y el Instituto Albert Schweitzer, por lo que su mejoramiento representa un beneficio para la comunidad escolar y el entorno barrial.

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El punto de partida de la intervención fue la limpieza profunda y recuperación de la infraestructura de la cancha, que presentaba signos notables de deterioro. Entre los problemas identificados estaban la presencia de grafitis, bancas desgastadas, líneas de demarcación desvanecidas y acumulación de residuos. Además, el espacio se había visto afectado por problemáticas de seguridad, como el consumo de sustancias psicoactivas, hurtos y la ocupación indebida del espacio público, de acuerdo con lo señalado por la Alcaldía Local. Estas situaciones hacían urgente una acción que no solo transformara el lugar en términos físicos, sino también mejorara la percepción de seguridad y convivencia entre los habitantes del sector.

Durante la jornada se adelantaron labores de pintura tanto en la cancha como en todos los elementos deportivos y recreativos circundantes. Se restauraron las líneas de demarcación, los arcos y las bancas, recuperando de esta forma la funcionalidad y la estética del espacio. Junto a estas acciones físicas, una parte destacada de la intervención consistió en la instalación de juegos tradicionales en la zona exterior, con el propósito de brindar mayores opciones recreativas a los estudiantes.

Las tareas realizadas tuvieron un importante complemento pedagógico, pues incluyeron acciones de sensibilización dentro de las instituciones educativas. El objetivo es fomentar en los estudiantes y la comunidad la apropiación del espacio como escenario para el deporte, la recreación y la convivencia pacífica. Según la Alcaldía Local, esta intervención pretende ofrecer un entorno más limpio, seguro y organizado, facilitando el desarrollo de actividades recreativas y deportivas que fortalezcan el tejido social de la zona.

¿Qué acciones de recuperación se realizaron en la cancha del parque del canal de Río Negro en Barrios Unidos?

Las acciones incluyeron limpieza profunda, pintura de la cancha y sus elementos deportivos, reparación de bancas y líneas de demarcación, recuperación de arcos e instalación de juegos tradicionales en la zona exterior, beneficiando principalmente a los estudiantes del sector.

¿Por qué es importante la sensibilización en las instituciones educativas tras la recuperación de espacios públicos?

La sensibilización dentro de las instituciones educativas busca que estudiantes y comunidad reconozcan y cuiden los espacios recuperados, promoviendo el uso responsable para la recreación, el deporte y la convivencia pacífica, de acuerdo con lo planteado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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