Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Administración Distrital ha intensificado sus esfuerzos para preservar y mejorar la cicloinfraestructura de la capital, pieza clave para quienes eligen la bicicleta como principal medio de movilidad. Durante la Semana de la Bicicleta, la secretaría Distrital de Movilidad, liderada por María Fernanda Ortiz, recorrió en bicicleta la avenida Suba, acompañada por el director Técnico de Conservación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Luis Fernando Quesada, y la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Mónica Rueda. El objetivo principal fue mostrar los avances recientes en el mantenimiento de trayectos ciclistas clave y dialogar de primera mano con los ciclistas habituales de este corredor.

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Según cifras de la secretaría de Movilidad, se realizan diariamente en Bogotá más de 886.000 viajes en bicicleta. Esta cifra resalta la importancia estratégica que tiene la conservación de la red de ciclorrutas, no solo como infraestructura física, sino como elemento esencial para la movilidad laboral, educativa y social en la ciudad. De acuerdo con la entidad, durante el presente periodo de gobierno, el sector movilidad ha adelantado trabajos de mantenimiento y conservación en 88,48 kilómetros de cicloinfraestructura, lo que representa el 62,31 % de la meta de 142 kilómetros señalada en el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. El IDU ha intervenido 55 kilómetros, la UMV 34,61 kilómetros y se han realizado procesos de señalización y demarcación sobre 47,3 kilómetros.

Mónica Rueda, desde la UMV, reafirmó el compromiso con una movilidad sostenible y detalló que solo en este año se han intervenido más de 11.000 metros cuadrados de ciclorrutas (aproximadamente 14 kilómetros lineales), incluyendo corredores estratégicos como el Alto El Verjón. Por su parte, Orlando Molano, director del IDU, destacó que se han habilitado 26 kilómetros nuevos en proyectos entregados y se continúa la conservación de rutas utilizadas tanto para movilidad cotidiana como para deporte, mencionando lugares como la subida a Patios y la vía a Choachí.

La avenida Suba es representativa de estos logros: tras intervenciones del IDU y la secretaría, hoy cuenta con cerca de 13 kilómetros en óptimas condiciones, por donde se movilizan en promedio 4.470 ciclistas al día. Además, se han incorporado innovaciones en señalización, como colores diferenciados, pictogramas y texturas, que facilitan la interacción segura con otros actores viales y la orientación en los trayectos. Otros corredores priorizados en la ciudad incluyen la calle 13, la Ciclo Alameda El Porvenir y la avenida Villavicencio, entre más.

Finalmente, para fortalecer el proceso de mantenimiento, los propios ciclistas podrán reportar sus experiencias y necesidades a través de una herramienta de participación digital suministrada por el sector Movilidad, permitiendo que la planeación de futuras intervenciones sea cada vez más precisa y participativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances ha tenido Bogotá en el mantenimiento de su cicloinfraestructura?

De acuerdo con la secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Bogotá ha conservado y mejorado más de 88 kilómetros de cicloinfraestructura en la actual administración, avanzando en la meta establecida para el desarrollo de una red segura y eficiente para los ciclistas urbanos. La intervención incluye reparaciones estructurales, señalización y nuevos elementos de guía, beneficiando a miles de personas que utilizan estos tramos cada día.

¿Cómo pueden los ciclistas de Bogotá participar en las decisiones sobre el mantenimiento de las ciclorrutas?

La Administración Distrital ha habilitado una herramienta virtual de participación, donde los ciclistas pueden reportar detalles, necesidades y sugerencias acerca de la condición de las ciclorrutas. Esta información se suma al diagnóstico técnico realizado por las entidades, orientando así los trabajos de mantenimiento hacia los corredores que más lo requieren, con la experiencia cotidiana de quienes verdaderamente conocen las rutas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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