Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) ha confirmado que la capital colombiana avanza hacia una nueva etapa en la gestión del suelo, tras comprobarse la efectividad de los Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo (CDCD). De acuerdo con RenoBo, la primera subasta de CDCD, que se realizó en abril, permitió recaudar 41.987 millones de pesos. Estos fondos están destinados a la protección del suelo ubicado en reservas ambientales, como los Cerros Orientales, la red de parques del río Bogotá y la reserva Thomas van der Hammen, estableciendo un puente entre el crecimiento urbano y la conservación ambiental.

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Cinco meses después, este instrumento es noticia nuevamente al habilitar aproximadamente 25 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de la ciudad y abrir la posibilidad de construir entre 10.000 y 15.000 viviendas de interés social (VIS). Según Ursula Ablanque, secretaria de Planeación, con la primera licencia de urbanización otorgada bajo este mecanismo, "Bogotá demuestra que la planificación urbana puede convertir la gestión del suelo en resultados concretos". La afirmación de Ablanque destaca que la herramienta permite proteger la Estructura Ecológica Principal y habilitar vivienda en zonas estratégicas, consolidando una Bogotá más equilibrada y sostenible.

El modelo de Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo fue diseñado para enfrentar de manera conjunta la escasez de recursos para adquirir suelos ambientales y la falta de terrenos bien ubicados para el desarrollo urbano. Con la entrada en vigor del Decreto Distrital 564 de 2025, la administración distrital intensificó la emisión anticipada de CDCD, que RenoBo comercializa vía subastas. En abril de 2026, se adjudicaron 204.815 certificados a cinco desarrolladoras inmobiliarias, entre las que está MARVAL S.A.S., que utilizó 19.800 certificados en la primera solicitud de licencia de urbanización materializada en Colombia a través de este esquema, para su proyecto SOHO 26.

Vanessa Velasco Bernal, secretaria del Hábitat, reconoció que el mecanismo demuestra cómo es posible proteger el suelo ambiental estratégico y, en paralelo, habilitar terreno para vivienda en sectores bien localizados. Por su parte, Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, subrayó que el modelo supera el impacto de un solo proyecto: la ciudad ahora financia su conservación ambiental y destraba procesos de revitalización urbana, especialmente en áreas con potencial de transformación.

Finalmente, RenoBo anunció la segunda subasta de CDCD para noviembre de 2026, con inscripciones abiertas hasta el 13 de octubre. El seguimiento técnico de este proceso busca validar un modelo replicable que combine desarrollo responsable con la protección del entorno natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo en Bogotá?

Los Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo (CDCD) permiten a desarrolladores inmobiliarios adquirir derechos para construir en zonas específicas, mientras los fondos recaudados se destinan a la protección y restauración de suelos estratégicos en materia ambiental. Según la información de RenoBo, este instrumento se comercializa mediante subastas, siguiendo el marco legal definido por el Decreto Distrital 564 de 2025.

¿Qué es la Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo y por qué es importante para la ciudad?

La Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo es un mecanismo que permite enfrentar de forma simultánea la necesidad de recursos para la adquisición de terrenos ecológicos y la escasez de suelo urbano bien ubicado para proyectos de vivienda. La importancia radica en que, según la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, con este modelo la ciudad puede financiar su conservación ambiental y destrabar el desarrollo urbanístico en sectores clave, avanzando hacia un crecimiento más equilibrado y sostenible.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.