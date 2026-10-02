Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 4 de octubre de 2026, Canal Capital presentará ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’, un documental que recoge el desarrollo de la primera línea del Metro y las historias de quienes están vinculados a una de las transformaciones urbanas más significativas de la capital. Esta producción hace parte del esfuerzo de entidades como Bogotá, mi Ciudad, mi Casa por acercar a los ciudadanos a los cambios que vive la ciudad, según información de la Alcaldía de Bogotá.

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A través de las voces de sus protagonistas, el documental explora el impacto cotidiano que una obra de esta magnitud tiene tanto para quienes viajan cada día por Bogotá como para quienes participan en su construcción. Lejos de centrarse en los aspectos técnicos de la infraestructura, la historia se cuenta desde la perspectiva de quienes viven y trabajan alrededor del proyecto, resaltando la dimensión humana de este proceso de transformación.

La narrativa destaca los testimonios de ciudadanos que atraviesan diariamente la ciudad y que sufren largas horas de desplazamiento, evidenciando los problemas de movilidad que actualmente enfrentan quienes dependen de sistemas como Transmilenio, que según cifras oficiales moviliza a cuatro millones de pasajeros cada día en Bogotá. El documental selecciona, por ejemplo, la experiencia de María Eugenia, quien debe recorrer grandes distancias entre el sur y el norte de la ciudad para poder trabajar, mostrando así la expectativa y las dificultades de quienes serán directamente beneficiados con la llegada del Metro.

Este trabajo audiovisual no solo documenta el avance físico de la obra, sino que también conserva la voz de quienes están siendo transformados por ella. Canal Capital ofrecerá esta producción tanto en su señal como a través de plataformas digitales, invitando a los bogotanos a reflexionar sobre cómo el Metro está redefiniendo espacios, hábitos de movilidad y la vida diaria en la ciudad. De acuerdo con la información oficial, ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ contribuye a preservar la memoria histórica de una ciudad en pleno cambio, enfocándose en las experiencias personales, laborales y colectivas de sus habitantes.

¿Cuándo y dónde ver el documental sobre el Metro de Bogotá?

El documental ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ podrá verse este domingo, 4 de octubre de 2026, a través de Canal Capital y sus plataformas digitales. Es una oportunidad para seguir la historia del Metro directamente de sus protagonistas y conocer el impacto que tiene este proyecto en la vida cotidiana de la ciudad.

¿Cuál es el impacto de la construcción del Metro de Bogotá en la movilidad urbana?

De acuerdo con el documental, la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá marca un antes y un después en la movilidad urbana de la capital, beneficiando especialmente a quienes hoy gastan hasta 200 horas al año para llegar a sus destinos y utilizan sistemas como Transmilenio. La producción enfatiza las historias personales para profundizar en la transformación de las dinámicas urbanas y en el cambio que representa para la calidad de vida de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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