Por: Portal Bogotá

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Bajo el lema “Mi Chapi, mi calle, juntos por la prevención”, se llevó a cabo el Consejo Local de Política Social de Habitabilidad en Calle en la Fundación Universitaria del Área Andina. Esta actividad, enmarcada en la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', busca ofrecer más oportunidades y calidad de vida para la ciudadanía, promoviendo un enfoque preventivo e integral para enfrentar la problemática de habitabilidad en calle. De acuerdo con la información divulgada en el portal oficial de Bogotá, el encuentro fue liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social y reunió a representantes de la Alcaldía Local de Chapinero, encabezada por Catherine Chaves, así como a funcionarios de múltiples entidades distritales.

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Durante la jornada participaron organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), responsables de la protección de la infancia y adolescencia; las secretarías de Desarrollo Económico, Educación, Salud, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente, Hábitat y Seguridad, Convivencia y Justicia; además de entidades específicas como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

El espacio fue propicio para compartir experiencias y visiones sobre las dificultades relacionadas con la habitabilidad en calle, una situación que afecta a diferentes segmentos de la población y cuya atención requiere respuestas que involucren prevención, acompañamiento y articulación institucional. Según los promotores del encuentro, uno de los focos principales fue la generación de estrategias sostenidas, cercanas a la población vulnerable y adaptadas a las realidades presentes en los territorios de la ciudad. Solo mediante una colaboración coherente entre entidades se pueden diseñar e implementar soluciones integrales y eficaces.

La convergencia de sectores tan diversos permitió identificar, poner en común y analizar las acciones desarrolladas desde las diferentes instituciones, evidenciando que la prevención de la habitabilidad en calle solo puede lograrse mediante esfuerzos conjuntos y coordinados. De esta manera, Bogotá avanza, desde lo local, en la construcción de una ciudad más incluyente y solidaria, comprometida con el bienestar de todos sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realizan las entidades distritales en Bogotá para prevenir la habitabilidad en calle?

Las entidades distritales, según lo informado por la Secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía Local de Chapinero, trabajan de manera coordinada para identificar necesidades, fortalecer la prevención, brindar acompañamiento y construir respuestas integrales que favorezcan la inclusión y el bienestar de quienes se encuentran en situación de calle. Participan instituciones educativas, de salud, cultura, protección infantil y desarrollo económico, con estrategias ajustadas a las realidades locales.

¿Por qué es importante la articulación institucional en la prevención de la habitabilidad en calle?

Según lo expuesto en el Consejo Local de Política Social de Habitabilidad en Calle, la articulación institucional permite poner en común experiencias, recursos y enfoques de diversas entidades, facilitando acciones conjuntas y sostenidas. Esta cooperación es clave para diseñar estrategias efectivas, generar nuevas oportunidades para las personas vulnerables y responder de manera integral a los desafíos que presenta la habitabilidad en calle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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