Por: El Espectador

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Bogotá se ha consolidado como la principal ciudad de acogida para quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Datos del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado revelan que, hasta septiembre de 2025, la capital ha recibido a 379.893 personas en condición de víctimas. Más de la mitad de esta población está compuesta por mujeres, principalmente entre los 29 y 60 años, quienes decidieron llegar a la ciudad en busca de una oportunidad para empezar de nuevo tras enfrentarse a situaciones de profundo riesgo y vulnerabilidad.

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La información muestra que algunas localidades concentran la mayor proporción de víctimas que han llegado a Bogotá. En el centro de la ciudad se destacan La Candelaria con un 82,7 %, Santa Fe con 74,7 % y Los Mártires con 61,5 %. Hacia el sur y suroccidente, la presencia de esta población es notoria en Ciudad Bolívar (58,9 %) y Bosa (57,9 %). Estos datos permiten dimensionar la magnitud y el impacto territorial de los desplazamientos forzados y otros hechos victimizantes en la capital.

La llegada de estas personas a Bogotá responde principalmente a desplazamientos forzados, así como amenazas, homicidios, desaparición forzada y la pérdida de bienes. Así lo documentó El Espectador al dar voz a historias como la de José* y Natalia*, quienes junto a sus tres hijos huyeron de una vereda en Hacarí, Norte de Santander, tras recibir amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN, organización armada al margen de la ley). Según relataron en entrevista, salieron apresuradamente, dejando todo atrás, y tras cuatro días de viaje arribaron a Bogotá el 19 de enero de 2025, motivados únicamente por la necesidad de preservar la vida y la seguridad de su familia.

De acuerdo con diversas normativas, entre ellas la Ley de Víctimas, los gobiernos territoriales como el de Bogotá tienen la responsabilidad de brindar atención, asistencia y reparación integral a quienes han sido víctimas del conflicto, así como garantizar medidas de no repetición. Este marco legal busca asegurar que las personas que han padecido el conflicto puedan reconstruir sus vidas en un entorno que les ofrezca protección y nuevas oportunidades.

¿Cuáles son las principales localidades de Bogotá que reciben víctimas del conflicto armado?

Según el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, las localidades que más han recibido víctimas en Bogotá son La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires en el centro de la ciudad, así como Ciudad Bolívar y Bosa en el sur y suroccidente. Estos territorios concentran la mayor proporción de personas que han buscado refugio en la capital debido a hechos victimizantes.

¿Por qué las víctimas del conflicto armado llegan a Bogotá y qué obligaciones tiene la ciudad frente a ellas?

La mayoría de víctimas llega a Bogotá por desplazamiento forzado, amenazas, homicidios, desapariciones y pérdida de bienes. Según El Espectador y la Ley de Víctimas, la ciudad tiene la obligación de atender, asistir, reparar integralmente y garantizar que no se repitan estos hechos, ofreciendo protección y condiciones para que puedan reconstruir sus proyectos de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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