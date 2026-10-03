Por: Portal Bogotá

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El sector bajo el puente de la calle 63 con avenida Boyacá, ubicado en la localidad de Engativá, Bogotá, fue objeto de una notable transformación gracias a la intervención del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Según información del JBB, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público (DADEP) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, se construyeron 350 metros cuadrados de jardines en los alrededores de la nueva cancha de pádel, resaltando el compromiso por embellecer y recuperar áreas urbanas estratégicas para el encuentro y la recreación ciudadana.

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De acuerdo con el propio JBB, la iniciativa incluyó la siembra de 2.600 plantas pertenecientes a siete especies distintas: achira, cinta, hebe morado y enano, bella a las once, clavel chino y margarita punto azul, especies que no solo aportan color y vida al entorno, sino que sirven como fuente de alimento para los polinizadores urbanos. Este esfuerzo es parte de un proyecto más amplio de jardinería que abarca 7.556 metros cuadrados en varios sectores del puente vehicular de la calle 63, también conocida como avenida Mutis, con avenida Boyacá. Miguel David, ingeniero agrónomo del JBB a cargo de las áreas ajardinadas de Engativá y Fontibón, destacó que otros 300 metros cuadrados del sector fueron renaturalizados y ornamentados con diferentes especies, involucrando el trabajo de más de 20 operarios, distribuidos en tres cuadrillas del equipo de jardinería.

Este trabajo no solo incluyó áreas verdes; el proyecto en total abarcó 4.300 metros cuadrados donde se construyeron una moderna cancha de pádel —la primera en espacio público del país—, baños públicos, bicicleteros, mobiliario urbano, zonas para módulos comerciales, zona de Food Trucks y un parque infantil. Según el ingeniero David, la colaboración y el trabajo en equipo permitieron finalizar la obra el 17 de septiembre, siendo inaugurada esa misma noche con la presencia del alcalde y la comunidad.

Es importante señalar que, tal como advirtió el profesional ambiental a cargo, la sostenibilidad y el éxito de estos jardines dependen en gran medida del comportamiento y cuidado de los ciudadanos, ya que factores como el tránsito humano y animal pueden afectar las plantas. Así, la meta es que estos espacios no solo se mantengan floridos, sino que continúen sirviendo como puntos de encuentro y recreación para toda la comunidad.

¿Qué especies fueron sembradas por el Jardín Botánico de Bogotá en el proyecto de la calle 63?

En la intervención realizada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) en los alrededores de la cancha de pádel bajo el puente de la calle 63, se sembraron 2.600 plantas de siete especies: achira, cinta, hebe morado y enano, bella a las once, clavel chino y margarita punto azul, buscando aportar color, diversidad ambiental y alimento para polinizadores en el área.

¿Qué áreas y equipamientos incluyó la renovación del bajo puente de la avenida Boyacá?

La renovación del bajo puente incluyó la construcción de una cancha de pádel, baños públicos, bicicleteros, mobiliario urbano, módulos comerciales, una zona de Food Trucks y un parque infantil, abarcando un total de 4.300 metros cuadrados y sumando áreas verdes en el sector de Engativá, en el interior de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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