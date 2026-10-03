Por: Portal Bogotá

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El 26 de septiembre de 2026 marcó el inicio de un programa orientado a la inclusión digital para pensionadas y pensionados de Bogotá, gracias a una alianza entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). La iniciativa, denominada Programa de Alfabetización Digital, busca brindar formación práctica en el uso de herramientas tecnológicas, así como fortalecer la autonomía de este sector poblacional en el entorno digital, de acuerdo con la información entregada por el FONCEP y la CCB.

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En la primera jornada presencial, realizada en la sede Kennedy de la Cámara de Comercio de Bogotá, participaron 18 pensionadas y pensionados, acompañados por sus cuidadoras y cuidadores. Durante esta sesión, las y los asistentes aprendieron funcionalidades básicas de sus dispositivos móviles, como el manejo de la cámara, la configuración de ubicación y la gestión de llamadas telefónicas. La ruta de aprendizaje consiste en seis encuentros presenciales, que se llevarán a cabo todos los sábados, entre las 8:00 a. m. y 12:00 m., e incluye ocho temáticas clave. Estas abarcan desde el manejo de celulares y dispositivos móviles, navegación en internet y el uso de billeteras electrónicas, hasta la seguridad digital, plataformas de videollamada y una introducción al concepto de inteligencia artificial, según la programación presentada por las entidades organizadoras.

El programa fue recibido con entusiasmo por los participantes. Oscar Rincón, pensionado de FONCEP, destacó la oportunidad de actualizarse frente al mundo digital, y agradeció que se piense específicamente en las personas mayores. Por su parte, Yolanda Suárez resaltó la importancia de avanzar al ritmo de la tecnología, manifestando gratitud por el impulso recibido a través del programa.

La alianza estratégica entre el FONCEP y la Cámara de Comercio de Bogotá fue diseñada para promover la apropiación tecnológica entre pensionadas y pensionados, mediante talleres prácticos que fomentan la inclusión. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la página web oficial del FONCEP o en sus redes sociales, hasta el 2 de octubre. Además, se enfatiza la necesidad de asistir a todas las clases para recibir la certificación otorgada por la Cámara de Comercio de Bogotá al terminar el ciclo. Así, esta iniciativa refuerza el compromiso institucional de crear espacios que promueven el aprendizaje permanente y la conectividad de la población pensionada en Bogotá.

¿Cómo inscribirse en el Programa de Alfabetización Digital del FONCEP en Bogotá?

Quienes desean participar en el Programa de Alfabetización Digital ofrecido por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), pueden inscribirse a través de la página web oficial de la entidad o en sus redes sociales. Las inscripciones están disponibles hasta el viernes, 2 de octubre, según la información publicada por el FONCEP y la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Qué temas se abordan en el Programa de Alfabetización Digital para pensionados en Bogotá?

El programa incluye seis sesiones presenciales que abordan ocho temáticas principales: manejo de celulares y dispositivos móviles, navegación en internet, uso de billeteras y aplicaciones de uso diario, herramientas de movilidad urbana, seguridad digital, herramientas de oficina, plataformas de videollamada e introducción a la inteligencia artificial. Esta agenda fue diseñada para promover la inclusión digital y la autonomía entre pensionadas y pensionados del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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