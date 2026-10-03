Por: Portal Bogotá

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En los recientes operativos enfocados en combatir el tráfico de estupefacientes en Bogotá, uniformados de la estación de Policía de Santa Fe lograron una importante captura en el barrio Las Cruces. De acuerdo con información oficial citada por bogota.gov.co, dos ciudadanos extranjeros fueron sorprendidos en flagrancia cuando transportaban una considerable cantidad de marihuana, hecho que refuerza los esfuerzos de las autoridades para enfrentar el microtráfico en la capital.

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El procedimiento se llevó a cabo durante rutinas de patrullaje y control en la zona. Según el reporte, los capturados, al notar la presencia de la patrulla de vigilancia, asumieron una actitud sospechosa y trataron de huir, lo que motivó a los policías a interceptarlos de inmediato. Al realizar una inspección, los uniformados encontraron en varias bolsas negras una sustancia vegetal con características y olor similares a la marihuana, cuyo peso fue estimado en aproximadamente 4.100 gramos.

Las investigaciones preliminares de la Policía apuntan a que ambas personas, que aparentemente tienen un vínculo familiar, tenían la intención de distribuir el estupefaciente en diferentes sectores de la localidad. Esta hipótesis fortalece la línea de análisis policial sobre redes familiares que, en algunas ocasiones, estarían involucradas en el tráfico de drogas en barrios de Bogotá.

Luego de la detención, tanto los procesados como la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según lo establecido en la ley, deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Todo este procedimiento judicial será evaluado por las autoridades competentes para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

Las autoridades distritales continúan haciendo un llamado a la ciudadanía para que utilice la Línea de Emergencias 123 ante cualquier acto contrario a la convivencia o delito detectado en la ciudad. Según bogota.gov.co, la denuncia ciudadana es una herramienta esencial para que los organismos de seguridad puedan avanzar en investigaciones y sanciones, reforzando la lucha contra la criminalidad y favoreciendo que Bogotá pueda avanzar hacia una mayor seguridad en sus calles.

¿Cómo se detectó el caso de transporte de marihuana en el barrio Las Cruces de Bogotá?

El caso fue detectado durante labores rutinarias de patrullaje y control, cuando la Policía observó una actitud sospechosa en dos personas que, al notar la presencia policial, intentaron huir. Al interceptarlos y revisar varias bolsas negras que llevaban, los uniformados hallaron aproximadamente 4.100 gramos de una sustancia vegetal que se identificó preliminarmente como marihuana.

¿Qué delito enfrentarán los capturados por transportar marihuana en Bogotá y cuál es el proceso legal?

De acuerdo con lo informado por bogota.gov.co, los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La Fiscalía se encargará de conducir el proceso investigativo y judicial para determinar la responsabilidad de los implicados conforme a la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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