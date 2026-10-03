Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir a miles de seguidores del grupo de K-pop surcoreano BTS en el estadio El Campín, y ante el impacto de este multitudinario evento, la empresa TransMilenio ha anunciado una operación especial para facilitar la movilidad de los asistentes. Como parte de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la ciudad se consolida como escenario de grandes eventos y adapta su transporte público para responder a la afluencia masiva de personas.

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De acuerdo con TransMilenio, el 3 de octubre seis servicios TransMiZonales presentan desvíos debido al cierre de diversas vías en las inmediaciones de El Campín. Las rutas afectadas incluyen SE14 Diana Turbay Cultivos-Engativá Centro, A605 y H605 Polo-Arborizadora Alta, A002 San Luis-Estación Movistar Arena, 97 Rincón de Venecia-Galerías, A003 Estación Universidad Nacional y B947 y A947 Arrayanes Campín. La empresa recomendó a los usuarios planear su viaje con anticipación y estar atentos a los cambios informados en sus canales oficiales, incluido un post en la red social X (antes Twitter).

Además de los desvíos, TransMilenio ha dispuesto una operación especial desde las 10:00 p. m. en las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena. Ocho rutas específicas ofrecerán trayectos directos hacia los principales portales de la ciudad (80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas). Estos servicios ajustarán su frecuencia conforme a la demanda de usuarios durante el concierto, sin embargo, se aclaró que no habrá ampliación en el horario de los servicios de alimentación, es decir, las rutas alimentadoras mantendrán su horario habitual.

Respecto a la operación regular, los servicios 4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72 en la Movistar Arena y otros como 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25 en Campín-UAN, concluyen actividades a las 10:00 p. m. el viernes 2 y sábado 3 de octubre, por lo que se sugiere a los usuarios considerar alternativas como las estaciones 7 de agosto y Universidad Nacional si requieren otras rutas.

Para quienes llegan a El Campín, TransMilenio ofrece 13 rutas troncales habituales en las estaciones de la troncal NQS Central y 39 rutas TransMiZonal con paraderos cercanos, distribuidos en corredores viales como la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24. Esto brinda opciones diversificadas para ingresar y salir del área del estadio durante el evento, priorizando la seguridad y la movilidad oportuna de los ciudadanos.

¿Cuáles son los cambios en TransMilenio por el concierto de BTS en Bogotá?

Los principales cambios en TransMilenio para el concierto de BTS el 3 de octubre incluyen desvíos en seis rutas TransMiZonales debido al cierre de vías en el perímetro de El Campín, así como la habilitación de ocho rutas especiales nocturnas desde las 10:00 p. m. en las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena. No habrá extensión de los horarios de las rutas alimentadoras y se sugiere utilizar rutas alternativas o estaciones cercanas según sea necesario.

¿Qué es una ruta TransMiZonal y cómo afecta la operación por eventos especiales?

Una ruta TransMiZonal es un servicio de TransMilenio que conecta diferentes zonas de Bogotá, generalmente circulando por avenidas principales y con menos paradas que las rutas tradicionales. Durante eventos especiales como conciertos, algunas de estas rutas pueden ser desviadas o reforzadas en su horario y frecuencias para responder a la mayor demanda y facilitar el desplazamiento oportuno de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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