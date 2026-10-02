Por: Portal Bogotá

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El próximo sábado 3 de octubre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) estará presente en el parque del barrio Bilbao, ubicado en la localidad de Suba, con una Feria de Servicios diseñada para facilitar a la comunidad el proceso de normalización del servicio de acueducto. Según información publicada en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, esta iniciativa permitirá a los habitantes realizar trámites sin tener que desplazarse a un punto de atención diferente, con el objetivo de acompañar de manera cercana su transición del esquema de abastecimiento provisional a una conexión formal y estable.

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El evento se enmarca en un periodo de transformación para el sector, pues la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) y la Alcaldía Local de Suba, junto con el equipo técnico de la EAAB, han desarrollado importantes intervenciones de infraestructura. Gracias a estas acciones, en los segmentos viales de Bilbao se están reemplazando los sistemas comunitarios y provisionales, hechos a base de mangueras, por redes oficiales de acueducto, cumpliendo así con la normatividad vigente y los requerimientos técnicos del servicio.

De acuerdo con Fabián Santa López, gerente corporativo de Servicio al Cliente de la EAAB, "el propósito de la EAAB es acompañar a las familias en todo el proceso para que puedan avanzar hacia una conexión definitiva, con su acometida y medidor, y así acceder al servicio en mejores condiciones de calidad, presión y continuidad". De esta manera, la feria busca acercar la entidad al territorio, ahorrar tiempo a la ciudadanía y facilitar la gestión de trámites relacionados con nuevas acometidas, normalizaciones e independizaciones. Además, la feria permitirá la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como la orientación para solucionar inquietudes o acceder a acuerdos de pago cuando corresponda.

El programa actual articula el trabajo de las áreas Comercial y de Gestión Social de la Zona 1 de la EAAB, quienes adelantan la vinculación predio a predio, avanzando en la instalación de acometidas definitivas, medidores y demás elementos esenciales para formalizar el servicio. Se estima que más de 60 predios recibirán directamente el beneficio de normalización, aunque el sector cuenta con más de 135 predios potencialmente favorecidos, cuyos propietarios pueden gestionar sus solicitudes en la propia feria. Para acceder a los trámites, se pide presentar el CHIP catastral, certificado de tradición y libertad vigente, y copia del documento de identidad del propietario; para acuerdos de pago, se exige además copia de la última factura. En caso de que el propietario no pueda asistir, es necesaria una autorización formal.

¿Cómo participar en la Feria de Servicios de la EAAB en el barrio Bilbao?

Para ser parte de la jornada, usted debe acudir al parque del barrio Bilbao, en Suba, el sábado 3 de octubre de 2026, llevando la documentación requerida: CHIP catastral, certificado de tradición y libertad expedido en los últimos 30 días, copia del documento de identidad del propietario y, para acuerdos de pago, la última factura. Si el propietario no asiste, debe presentar una autorización.

¿Por qué es importante la normalización del servicio de acueducto en Bilbao Suba?

La normalización representa la transición desde sistemas provisionales, como las mangueras comunitarias, a conexiones oficiales que garantizan mayor calidad, continuidad y presión del agua. Esta evolución, liderada por la EAAB con apoyo de entidades como la Alcaldía de Bogotá y la Caja de la Vivienda Popular, mejora directamente la calidad de vida de los habitantes del sector, asegurando servicios públicos más seguros y eficientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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