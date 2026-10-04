Por: Portal Bogotá

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En el marco del proyecto "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", las autoridades capitalinas adelantan intervenciones para recuperar y organizar el espacio público. Una de las acciones más recientes estuvo a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que destinó dos bahías frente a la Clínica Colombia —antes tomadas por vehículos mal estacionados y ocupación irregular— para transformarlas en 176 metros cuadrados de zonas exclusivas para peatones. El propósito de esta intervención, como informó la SDM, es mejorar la experiencia de quienes transitan por el sector, delimitar claramente las áreas para caminar y rendir homenaje al personal de salud que enfrentó la emergencia por COVID-19 en el país. Para lograrlo, se instalaron materas protectoras de las zonas peatonales y se creó un espacio simbólico y seguro.

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La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, destacó esta transformación como "la devolución de los espacios públicos a la ciudadanía", además de resaltar que ahora es un lugar de encuentro para los vecinos y de reconocimiento social a quienes estuvieron en la primera línea durante la pandemia. De acuerdo con Adrián Gustavo Torres, gerente general de la Clínica Universitaria Colombia, la colaboración entre comunidad, clínica y autoridad distrital resultó esencial, permitiendo así contar con un entorno protegido, educativo y representativo de la cultura ciudadana.

La comunidad fue protagonista en este proceso de recuperación urbana, como lo expresó Sandra Cañón, residente del conjunto Atika, al agradecer la intervención y el homenaje al personal médico. Según sus palabras, el proyecto contribuyó no solo a erradicar el parqueo inadecuado sino también a darle una nueva vida al sector, hoy en servicio de todos sus habitantes.

Esta acción hace parte de medidas articuladas entre la SDM, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y TransMilenio para mejorar la seguridad vial en Bogotá. Entre las estrategias recientes figura la instalación de reductores de velocidad, señalización en corredores principales y pasos férreos, y la demarcación vial en avenidas clave como la Primera de Mayo. Además, en barrios como Tintal, Kennedy y Marruecos se han reforzado dispositivos de control de velocidad y se han señalizado más de 450 zonas escolares durante la presente administración, respondiendo a solicitudes de la comunidad con enfoque en el ordenamiento y la prevención de incidentes viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió la intervención de la Secretaría Distrital de Movilidad en las bahías de la Clínica Colombia?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recuperó dos bahías frente a la Clínica Colombia que estaban ocupadas irregularmente, convirtiéndolas en 176 metros cuadrados de espacio público. Esta intervención instaló materas para proteger zonas peatonales, mejoró la señalización, y creó un homenaje al personal de salud que atendió la emergencia por COVID-19.

¿Qué significa la señalización vial y por qué es relevante para la seguridad?

La señalización vial incluye señales horizontales (marcadas en la vía) y verticales (postes y avisos) que orientan a los conductores y peatones. Según la SDM, estas medidas, junto a dispositivos reductores de velocidad, ayudan a organizar la circulación y prevenir accidentes, resultando clave en los esfuerzos por mejorar la seguridad vial en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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