Por: Portal Bogotá

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El correcto uso del bozal en perros de manejo especial en Bogotá es un tema que ha recibido especial atención por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). De acuerdo con esta entidad, cualquier proceso de cuidado responsable comienza desde el hogar y requiere elegir elementos adecuados para asegurar el bienestar de los animales de compañía. En este sentido, el IDPYBA destaca la importancia de informarse antes de adquirir un bozal para su perro, teniendo en cuenta aspectos como el tallaje, diseño y los ajustes específicos para cada animal. Si surgen dudas al respecto, lo recomendable es acudir a profesionales en medicina veterinaria o comportamiento animal en Bogotá.

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El IDPYBA enfatiza que no todos los bozales son iguales. Usar un modelo incorrecto puede provocar incomodidad, rozaduras e incluso limitar los movimientos naturales del perro, como abrir la boca o jadear, acciones esenciales para su bienestar, especialmente durante la actividad física o en temperaturas elevadas. El instituto recomienda evitar bozales demasiado ajustados o que mantengan la boca cerrada por periodos prolongados, y opta por los modelos que permitan al animal respirar, jadear, abrir la boca y beber agua.

En este contexto, los bozales de canastilla se presentan como la opción más adecuada para los perros que requieren este accesorio. Según el IDPYBA, estos permites que los perros mantengan libertad en el movimiento de su hocico, puedan regular su temperatura corporal mediante el jadeo y explorar su entorno con más comodidad. Además, un bozal correcto debe ubicarse por debajo de la línea de los ojos, ser del tamaño adecuado, permitir actividades básicas y no ocasionar presión o heridas. Debe estar firme, pero no apretado, y adaptarse a las características individuales del animal.

El IDPYBA hace claridad en que el bozal nunca debe usarse como castigo ni como sustituto de la educación y el manejo adecuado del animal. Además, la entidad resalta la necesidad de acudir a canales de atención en caso de identificar situaciones de maltrato animal, recordando a los ciudadanos la importancia de una tenencia responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDPYBA para elegir un bozal adecuado para perros en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal recomienda verificar el tallaje, diseño y ajustes del bozal antes de adquirirlo. Es fundamental que el bozal permita al perro abrir la boca, jadear, beber agua y no cause presión o heridas. De preferencia, se sugiere el uso de bozales de canastilla, los cuales ofrecen mayor comodidad para el animal.

¿Para qué tipo de perros es obligatorio o recomendado el uso de bozal según el IDPYBA?

De acuerdo con el IDPYBA, el uso de bozal es especialmente recomendado para perros de manejo especial, es decir, aquellos que por sus características físicas, historial o comportamiento requieren medidas de seguridad adicionales. El bozal debe ser una herramienta de bienestar y nunca un instrumento de castigo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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