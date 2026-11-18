Por: El Espectador

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Un reciente descubrimiento en las remotas montañas Mekongga de Sulawesi, en Indonesia, ha captado la atención de la comunidad científica internacional. Allí, un grupo de investigadores se topó con miles de ranas en un lago de montaña llamado Danau Coca-Cola, situado a más de 1.860 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con Alan Hitch, investigador asociado del Museo de Biología de la Vida Silvestre y los Peces de la Universidad de California en Davis (UC Davis), esta reunión masiva fue una experiencia inusual, ya que "no era común ver ranas en grandes grupos como ese. Fue algo realmente especial", según declaró para IFL Science.

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El equipo concluyó rápidamente que estaban ante una especie no descrita anteriormente, perteneciente al género Rhacophorus, conocidas comúnmente como ranas voladoras. Estas ranas destacan por su particular modo de desplazamiento: utilizan sus grandes patas palmeadas para ‘planear’ de un árbol a otro, lo que les valió su nombre. Aunque a simple vista la nueva especie se parece a otras ranas voladoras, al analizar su ADN, rasgos físicos y comportamiento, los científicos identificaron diferencias notables respecto a sus parientes más cercanos, especialmente en comparación con Rhacophorus boeadii, de la que se distingue por detalles genéticos y características específicas como un hocico puntiagudo y vocalizaciones particulares.

En conversación con IFL Science, Alamsyah Elang Nusa Herlambang, del Museo Zoológico de Bogoriense, destacó la singularidad de la estrategia reproductiva de esta rana, ahora llamada Rhacophorus kurniatiae. A diferencia de otras especies asiáticas del género, que suelen construir nidos de espuma, esta rana adhiere sus huevos sobre vegetación cercana al agua, utilizando una sustancia gelatinosa en la que los renacuajos se desarrollan. Esta innovación podría responder a la naturaleza temporal de los lagos de la región, que aparecen y desaparecen estacionalmente, y donde las lluvias intensas desencadenan el ciclo reproductivo.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Zootaxa, se convierte en un homenaje a la herpetóloga Hellen Kurniati, fundamental en el estudio de los anfibios y reptiles de Indonesia y fallecida en octubre de 2024. Sulawesi se ha destacado en los últimos años por la identificación de varias nuevas especies, pero las montañas Mekongga enfrentan crecientes amenazas humanas, lo que lleva a los científicos a proponer la protección del área como parque nacional, con la esperanza de frenar su deterioro.

¿Cómo se diferencia la rana Rhacophorus kurniatiae de otras ranas voladoras?

Rhacophorus kurniatiae se distingue de otras ranas voladoras asiáticas por una estrategia reproductiva única. En vez de construir nidos de espuma para sus huevos, esta especie utiliza una sustancia gelatinosa con la que adhiere los huevos a la vegetación sobre el agua o cerca de ella. Los renacuajos se desarrollan dentro de la gelatina hasta eclosionar, lo que podría representar una adaptación a las condiciones temporales de los lagos de altura de Sulawesi. Además, posee hocico puntiagudo y vocalizaciones distintas, según los investigadores citados por IFL Science.

¿Por qué es importante proteger las montañas Mekongga tras el hallazgo de la nueva especie de rana?

Los científicos, entre ellos los autores del estudio publicado en Zootaxa, consideran fundamental proteger las montañas Mekongga debido a que albergan una rica biodiversidad, evidenciada por el descubrimiento de varias especies nuevas, incluida Rhacophorus kurniatiae. El aumento de las presiones humanas puede amenazar estos ecosistemas y, por ello, proponen convertir la zona en parque nacional, lo que ayudaría a conservar tanto las especies ya identificadas como aquellas que podrían encontrarse en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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