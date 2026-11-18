Por: Noticiero 90 minutos

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El Zoológico de Cali se viste de alegría con la llegada de una nueva generación de animales: cuatro crías de suricata nacieron en octubre y, tras varias semanas de espera y observación cuidadosamente planificadas, los visitantes por fin pueden conocerlas desde este miércoles 18 de noviembre. Este evento representa un hito relevante para la institución, que ha invertido esfuerzos significativos en garantizar la protección y el correcto desarrollo de las pequeñas suricatas, velando así por la salud y bienestar de esta especie, de acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos.

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El equipo del Zoológico de Cali implementó desde el primer momento un monitoreo especial a través de un sistema de cámaras instaladas en el interior de la madriguera, con el propósito de observar de cerca el crecimiento de las crías y asegurar que todo progreso estuviera dentro de los parámetros normales. Según Daniela Cruz, coordinadora de programas de reproducción y registros del zoológico, las crías demuestran estar en óptimas condiciones y mantienen una evolución positiva, aspecto que ha llenado de entusiasmo tanto a los profesionales encargados como a la comunidad.

Como parte de las estrategias protectoras, la exhibición de las suricatas fue cerrada de manera temporal durante los primeros días de vida de las crías. El objetivo era evitar cualquier tipo de alteración que pudiera perturbar el proceso de adaptación, permitiendo a la madre suricata cuidar a los recién nacidos en un ambiente más tranquilo y seguro. Daniela Cruz resaltó que este tipo de medidas es esencial para garantizar supervivencia y salud en sus primeras etapas.

Luego del periodo de resguardo, el miércoles 18 de noviembre la exhibición reabrió para recibir nuevamente a los visitantes, quienes ahora encuentran en el recinto un grupo de nueve suricatas. El manejo directo de los animales se mantiene restringido: el personal del zoológico ingresa únicamente para evaluar su condición y abastecerlos con alimento, distribuyéndoles cuatro raciones diarias conforme las indicaciones de los cuidadores. Así, la institución reafirma su compromiso en el acompañamiento de los ciclos de reproducción, crianza y preservación, acercando a los asistentes a la importancia del estudio y respeto por la vida silvestre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de monitoreo y cuidado de las crías de suricata en el Zoológico de Cali?

El Zoológico de Cali implementó cámaras en la madriguera de las suricatas para supervisar de forma continua el crecimiento y desarrollo de las crías. Este monitoreo permitió identificar que se encontraban en buen estado de salud y que avanzaban de manera adecuada. Adicionalmente, se decidió cerrar temporalmente la exhibición al público, de modo que la madre pudiera cuidar a las crías sin estrés ni alteraciones externas.

¿Cuántas suricatas hay actualmente en la exhibición y cómo es su manejo?

Gracias al nacimiento de cuatro nuevas crías, la familia de suricatas del Zoológico de Cali ahora cuenta con nueve integrantes. El manejo de estos animales es limitado: el personal solo ingresa al recinto para verificar sus condiciones y suministrarles el alimento, que corresponde a cuatro raciones diarias, según informó la coordinadora de programas de reproducción y registros.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.