Por: El Espectador

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Soacha fue incluido entre los 17 municipios priorizados por la Gobernación de Cundinamarca a través de la estrategia Semillas de Vida, que a mitad de año destinó más de 4.361 millones de pesos colombianos para la prevención de la conducta suicida y el fortalecimiento de la atención en salud mental. Los jóvenes hacen parte de los grupos poblacionales en los que se centra esta intervención, con el objetivo de brindar respuestas concretas a problemáticas crecientes entre esta población, según información citada en El Espectador.

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En simultáneo, los esfuerzos departamentales se complementan con acciones puntuales desde las instituciones educativas de Soacha. Un ejemplo de esto es el Gimnasio Moderno Robinson Crusoe, colegio privado que decidió incorporar en su currículum una cátedra socioemocional. La justificación, de acuerdo con la institución, radica en la importancia de entregar a niños y jóvenes herramientas efectivas que les permitan reconocer y gestionar emociones como la ansiedad, la frustración o la rabia antes de que puedan desencadenar conflictos de convivencia o situaciones críticas. La institución recalca que estas competencias socioemocionales se aprenden y se entrenan desde edades tempranas, por lo que no son características innatas.

La propuesta del colegio se apoya en dos elementos centrales. El primero es el aula “Mis emociones, mis herramientas”, un espacio mindfulness —práctica de la atención plena— enfocado en ejercicios de regulación fisiológica, como respiraciones controladas antes de los exámenes. El segundo pilar de la iniciativa es una plataforma de bienestar basada en inteligencia artificial (IA) que evalúa el estado emocional de los estudiantes a través de cuestionarios adaptados a la edad. Esta tecnología procesa más de 10.000 informes y opera con un sistema de alertas tempranas tipo semáforo, permitiendo a los equipos de psicología anticipar posibles crisis y a los padres recibir notificaciones directas en WhatsApp para coordinar el acompañamiento familiar.

El colegio informa avances significativos: mejoras en el clima escolar, reducción de reacciones impulsivas entre estudiantes y fortalecimiento del papel de los docentes como referentes emocionales. Su apuesta es consolidar un modelo educativo que prepare a los jóvenes no solo para el éxito académico, sino también para la resiliencia y el equilibrio emocional en su vida adulta, resalta la propia institución.

Este enfoque emerge como una alternativa frente al preocupante incremento de los trastornos mentales en adolescentes en Colombia, que, según fuentes del artículo, pasaron del 3,4 % al 7,2 % en un periodo reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma de bienestar con inteligencia artificial en el colegio?

La plataforma de bienestar apoyada en inteligencia artificial utiliza cuestionarios diferenciados según la edad de los estudiantes, analiza miles de informes y emite alertas tipo semáforo a los psicólogos del colegio. Además, envía reportes directamente a los padres vía WhatsApp, facilitando una intervención conjunta entre la familia y la escuela para apoyar la salud mental de los estudiantes.

¿Qué significa mindfulness y cómo se aplica en el aula?

Mindfulness significa atención plena y consiste en entrenar la mente para estar consciente del momento presente. En el aula, esta técnica se implementa a través de ejercicios prácticos, como la respiración diafragmática, permitiendo a los estudiantes reconocer sus emociones y regular su respuesta frente a situaciones de estrés, especialmente antes de exámenes o retos escolares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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