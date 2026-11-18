Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Enclavado en el corazón del cañón del Combeima, a pocos kilómetros de Ibagué, se encuentra el corregimiento de Juntas, un destino que sobresale por ofrecer a sus visitantes un descanso entre montañas, aire puro y experiencias de turismo sostenible, todo muy cerca de la ciudad. Reconocido por sus casas coloridas y la calidez de su gente, Juntas ha logrado consolidarse como uno de los lugares predilectos para los viajeros que buscan conectar con la naturaleza y vivir un ambiente de tranquilidad. Según la información divulgada, la comunidad recibió en 2019 la certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) en turismo sostenible, un reconocimiento importante por su trabajo en la conservación del entorno natural y el impulso del turismo en la región.

Sigue a PULZO en Discover

Las alternativas de hospedaje en Juntas son variadas y se acomodan a diferentes gustos y presupuestos. El lugar cuenta con hoteles, hostales rurales, cabañas, zonas de camping y opciones de glamping, permitiendo a los visitantes elegir cómo desean vivir su experiencia en la naturaleza. Entre los lugares más destacados, de acuerdo con la información disponible, se encuentran Hotel Iguaima, The Garden Cabañas, Alma Alojamiento Rural, Casa Pinares, Reserva Natural La Rivera y Ukuku Rural Lodge, cada uno con espacios diseñados para ofrecer descanso y contacto directo con el entorno natural.

La oferta gastronómica de Juntas también es un punto fuerte del corregimiento. Quienes visitan la zona pueden saborear platos típicos como sancocho de gallina criolla, trucha, conejo horneado, carne asada, arepas de chócolo, queso campesino y una variedad de postres caseros. Además, se encuentran productos locales como miel, bizcochos y almojábanas, elaborados por familias del sector, lo que enriquece la experiencia y fortalece la economía local.

Para los amantes de las actividades al aire libre, Juntas dispone de espacios como Yaguare Parque, que ofrece tirolesa, paintball, recorridos a caballo, bubble soccer y zonas para niños. Además, se pueden realizar caminatas ecológicas, senderismo, avistamiento de aves y deportes de aventura, como escalada en roca y rappel en la Reserva Natural La Rivera. Otro punto de interés es el Mirador Los Sauces, donde una caminata de 300 metros de escaleras lleva a una vista panorámica del cañón.

La riqueza cultural también forma parte de la visita, plasmada en espacios como el Museo Veredal El Camino del Recuerdo, considerado el primer museo veredal del país. Allí, Ángel Alberto Lozano, conocido como el Guardián del Combeima, resguarda y comparte la memoria de la región a través de más de 19.000 piezas de valor histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades de turismo sostenible ofrece Juntas cerca de Ibagué?

Juntas se ha consolidado como un destino certificado en turismo sostenible, reconocido por Icontec en 2019. El corregimiento brinda alternativas como caminatas ecológicas, hospedajes rurales sostenibles, senderismo, avistamiento de aves y deportes de aventura que se desarrollan con respeto al entorno natural, promoviendo la conservación ambiental y el desarrollo turístico responsable.

¿Qué se puede encontrar en el Museo Veredal El Camino del Recuerdo de Juntas?

El Museo Veredal El Camino del Recuerdo es considerado el primer museo veredal de Colombia y está a cargo de Ángel Alberto Lozano, conocido como el Guardián del Combeima. En este espacio los visitantes pueden explorar más de 19.000 piezas, entre objetos del campo, elementos precolombinos, cámaras fotográficas antiguas y radios, que narran la historia y las tradiciones de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z