Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué abrió este 18 de noviembre un importante tramo de la avenida Ambalá, específicamente el corredor vial que conecta hacia El Salado y que comprende el trayecto entre las calles 112 y 115, en las cercanías de Surtiplaza y la antigua bodega de Noel. Esta decisión fue anunciada por la administración local como parte del esfuerzo por mejorar la movilidad en la comuna 7, uno de los sectores clave para el desplazamiento de los habitantes y transeúntes de esta zona de la ciudad, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Ibagué.

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Según la alcaldesa Johana Aranda, la apertura de este nuevo segmento responde al compromiso de su equipo de trabajo con avanzar rápidamente en la habilitación de tramos adicionales en el corto plazo. En palabras de la mandataria: "Hicimos todo lo posible por avanzar en la habilitación de este tramo y seguiremos con el acelerador a fondo para que en las próximas semanas habilitemos un tramo mucho más largo". Estas declaraciones reflejan la intención de la alcaldía de continuar ampliando la conectividad vial y reducir las dificultades de tránsito que históricamente han afectado el sector.

Como parte de los cambios implementados, se estableció una nueva organización en el sentido de circulación de las vías aledañas. En detalle, la calle 112 funcionará ahora en sentido ascendente, permitiendo a los conductores conectar desde la avenida Ambalá hacia la Quinta. A su vez, la calle 115 tendrá sentido descendente, lo que facilita el acceso desde la Quinta hacia la avenida. Para asegurar una transición segura y ordenada, la Alcaldía dispuso de su equipo de movilidad, junto a los contratistas, para orientar a los ciudadanos y resolver dudas durante este proceso.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Reservas de Cantabria, Hortencia Rivera, valoró de forma positiva el avance de las obras, al señalar que la intervención facilitará la vida de los residentes y comerciantes no solo de la comuna 7, sino de toda la ciudad. Rivera expresó: "Todo esto ayuda a que la gente tenga un mejor vivir y mejor movilidad, tanto en este sector como en toda la ciudad. Todo lo que está haciendo la alcaldesa nos ayuda".

Mientras las labores para habilitar nuevos tramos continúan, las autoridades locales recomiendan a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado para evitar incidentes y garantizar el bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son los cambios en la movilidad por la apertura del nuevo tramo en la avenida Ambalá de Ibagué?

La administración de Ibagué estableció que la calle 112 tendrá sentido ascendente, lo que facilita el movimiento desde la avenida Ambalá hacia la Quinta. Por su parte, la calle 115 funcionará en sentido descendente, facilitando el acceso desde la Quinta hacia la avenida. Funcionarios y contratistas estarán presentes para guiar a los conductores en estas modificaciones.

¿Por qué es importante la apertura del tramo entre la calle 112 y la 115 en la avenida Ambalá?

De acuerdo con autoridades locales y líderes comunales, la apertura de este segmento mejora significativamente la movilidad y la calidad de vida de los habitantes y comerciantes del sector, dado que la avenida Ambalá es un corredor estratégico para la comuna 7 y toda la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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