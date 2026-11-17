En medio de las curiosidades viales en las carreteras, a partir del primero de enero de 2027, todas las patinetas eléctricas que circulen por Colombia deberán portar obligatoriamente una placa de identificación técnica definida por el Ministerio de Transporte.

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Esta exigencia proviene de la Resolución 20263040030675 expedida el 4 de agosto de 2026, disposición normativa que reglamenta oficialmente los alcances establecidos previamente dentro de la Ley 2486 de 2025.

Durante los años recientes, los vehículos eléctricos livianos consolidaron una alta popularidad urbana al brindar desplazamientos cortos ágiles, diseño compacto y costos operativos inferiores frente a otros medios convencionales.

Frente a esa expansión acelerada en las vías urbanas, la regulación nacional pretende ordenar su circulación cotidiana fomentando estándares modernos, sostenibles y seguros para conductores y peatones en las ciudades.

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Para cumplir la disposición desde el arranque de 2027, cada patineta eléctrica llevará adherida una lámina fabricada en aluminio negro mate con dimensiones exactas de 104 milímetros por 30 milímetros.

Sobre esa superficie metálica figurarán nueve especificaciones técnicas indispensables: número de serie, año de fabricación, potencia, velocidad máxima, marca comercial, modelo exacto, peso total, categoría y clase de vehículo.

Mediante estos registros grabados, las autoridades viales reconocerán rápidamente las condiciones mecánicas y rasgos constructivos particulares de cada patineta eléctrica autorizada para transitar dentro del territorio colombiano.

Las autoridades precisan además que este distintivo técnico incorporado en el vehículo difiere completamente de las matrículas tradicionales administradas mediante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“La lámina de identificación tendrá como finalidad garantizar la adecuada identificación de la categoría, clase de vehículo y sus características técnicas, a efectos de facilitar la aplicación de la disposición prevista en el artículo 15 de la Ley 2486 de 2025, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, sin perjuicio de las medidas de control que adopten las autoridades de tránsito en su respectiva jurisdicción para efectos de verificación y control en vía”, indica el documento oficial.

Respecto a los plazos de implementación, quienes compraron su patineta eléctrica antes del primero de enero de 2027 tendrán que instalar directamente dicha placa antes de cumplirse esa fecha límite.

Posteriormente, una vez superado ese término calendario, fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores asumirán la obligación directa de entregar cada unidad nueva con su respectiva placa técnica instalada de fábrica.

De este modo, el país avanza hacia una movilidad eléctrica mejor controlada, brindando herramientas claras de verificación en vía para fortalecer la seguridad vial urbana.

¿Cuál es la velocidad máxima para una patineta eléctrica en Colombia?

En Colombia, la velocidad máxima permitida para conducir una patineta eléctrica varía entre 25 y 40 kilómetros por hora dependiendo directamente del tipo de infraestructura vial utilizada.

La Ley 2486 de 2025 establece los límites oficiales para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana que transitan diariamente por las distintas ciudades del país.

Cuando los usuarios circulan por ciclorrutas o carriles exclusivos destinados a bicicletas, la velocidad máxima autorizada no puede superar en ningún momento los 25 kilómetros por hora.

Por el contrario, cuando estos vehículos eléctricos se desplazan por vías vehiculares permitidas dentro del perímetro urbano, el límite máximo permitido asciende hasta los 40 kilómetros por hora.

Asimismo, la normativa nacional prohíbe expresamente el tránsito de patinetas eléctricas sobre andenes, aceras, plazas peatonales o zonas reservadas exclusivamente para la circulación segura de los peatones.

De igual manera, la regulación restringe su desplazamiento por carreteras nacionales y vías pertenecientes a la red primaria o secundaria fuera de los cascos urbanos autorizados.

Para garantizar el control técnico en las calles, las patinetas eléctricas autorizadas bajo esta categoría deben contar con una potencia nominal máxima de hasta 1.000 vatios.

Adicionalmente, quienes conduzcan estos equipos livianos deben cumplir requisitos obligatorios de seguridad vial, incluyendo el uso permanente de casco protector, prendas reflectivas nocturnas y luces delanteras y traseras.

La edad mínima establecida por la legislación colombiana para operar patinetas eléctricas en espacios públicos corresponde a los 16 años cumplidos sin requerir licencia de conducción tradicional.

Incumplir los límites máximos de velocidad o transitar por corredores prohibidos acarrea sanciones económicas e inmovilización del vehículo por parte de las autoridades municipales de tránsito.

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