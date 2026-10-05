Las patinetas eléctricas se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada para movilizarse por Bogotá, pero su crecimiento también viene acompañado de un riesgo que no debería pasar desapercibido: los accidentes pueden terminar en fracturas, cirugías y lesiones de consideración.

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Un estudio de la Fundación Santa Fe de Bogotá, divulgado por Noticias Caracol, analizó 190 pacientes que fueron atendidos en ese hospital entre 2022 y 2023 por lesiones relacionadas con accidentes en patinetas eléctricas. Los resultados muestran la dimensión del problema: el 43 % de los casos correspondió a personas con fracturas y el 17 % necesitó una intervención quirúrgica.

Además, el 82 % de los accidentes ocurrió por caídas, lo que evidencia que no siempre es necesario un choque con otro vehículo para que el uso de una patineta termine en una visita a urgencias. El estudio también encontró que el 68 % de los pacientes eran hombres y que la edad promedio de los afectados fue de 35 años.

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La situación, además, presentó un incremento. Entre 2022 y 2023, la incidencia de este tipo de lesiones aumentó 29 %, en medio de una mayor presencia de estos vehículos en las calles de la capital.

Por eso, el crecimiento de las patinetas eléctricas también trae consigo una responsabilidad para quienes las utilizan. Respetar los límites de velocidad, reducir la marcha en zonas con alta circulación de peatones y mantener la atención sobre la vía son medidas básicas para disminuir el riesgo de una caída.

El casco también cumple un papel clave. Utilizar uno adecuado y correctamente ajustado puede ayudar a reducir las consecuencias de un accidente, mientras que elementos reflectivos y una buena visibilidad resultan especialmente importantes cuando las condiciones de luz son menores.

La alerta cobra mayor relevancia porque desde el 6 de noviembre de 2026 entrarán en vigor nuevas disposiciones nacionales relacionadas con las patinetas y otros vehículos eléctricos livianos, con requisitos técnicos y sanciones para quienes incumplan las normas.

(Ver también: Multa de $ 350.178 a usuarios de patinetas eléctricas por mala maña que tienen muchos)

La movilidad eléctrica sigue ganando espacio en las ciudades, pero los datos recuerdan que no se trata simplemente de subirse y acelerar. Conocer las normas, conducir con precaución y utilizar los elementos de protección puede marcar la diferencia entre llegar a casa sin problemas o terminar en una sala de urgencias.

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