Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Rubén Muñoz Montoya perdió la vida en un lamentable accidente ocurrido el pasado fin de semana en la vía que conecta a Ibagué con Alvarado, específicamente en el sector denominado La Cubana. De acuerdo con los reportes presentados por las autoridades de tránsito, el siniestro se registró en el kilómetro 41, cuando la camioneta Nissan Frontier de placas IXM-071, en la que se transportaba Muñoz Montoya, colisionó de frente contra un tractocamión, identificado con las placas JSL-808.

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El fuerte impacto causó serios daños a la camioneta y provocó la muerte inmediata de Rubén Muñoz Montoya en el lugar de los hechos. Por su parte, el conductor del tractocamión, identificado como Leónel López Becerra, resultó ileso, pues no se reportaron lesiones de gravedad en su caso. Luego del percance, las autoridades acudieron al sitio para atender la emergencia y dar inicio a la investigación que permita esclarecer cómo ocurrió este trágico suceso.

Según información preliminar recabada por los organismos encargados, se maneja la hipótesis de una posible invasión de carril por parte de la camioneta. Las primeras versiones indican que la Nissan Frontier habría cruzado involuntariamente hacia el carril contrario, precisamente por donde avanzaba el tractocamión. Este movimiento inesperado habría generado el choque frontal, con las consecuencias ya descritas.

Entre las causas que estudian las autoridades, se considera como una posibilidad que Muñoz Montoya hubiese experimentado un microsueño momentos antes del accidente. Un microsueño es una breve y súbita pérdida de la atención, que puede suceder cuando una persona está fatigada o ha dormido poco, llevando a que pierda el control de sus acciones por escasos segundos. No obstante, dicha hipótesis aún no ha sido comprobada y se mantiene bajo investigación.

La confirmación de las causas exactas del siniestro depende ahora de las diligencias que adelantan los entes responsables. Estas labores buscan determinar de manera precisa cómo ocurrieron los hechos y si efectivamente una pérdida de control por microsueño derivó en la invasión de carril, lo que generó esta tragedia en la vía que une a Ibagué y Alvarado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un microsueño y cómo puede influir en accidentes de tránsito?

Un microsueño es una breve y súbita pérdida de atención o de conciencia, que suele producirse cuando una persona está fatigada o privada de sueño. En el contexto de la conducción, un episodio de microsueño puede resultar fatal, pues el conductor deja de percibir el entorno por unos segundos, lo que puede causar que pierda el control del vehículo o invada el carril contrario, como es una de las hipótesis en el accidente de Rubén Muñoz Montoya, según lo reportaron las autoridades de tránsito.

¿Cuál es la hipótesis principal de las autoridades sobre el accidente entre Ibagué y Alvarado?

De acuerdo con la información preliminar aportada por las autoridades de tránsito, la principal hipótesis que se investiga es que la camioneta Nissan Frontier invadió el carril contrario, posiblemente debido a que el conductor sufrió un microsueño. Sin embargo, las causas no han sido confirmadas y continúan las diligencias para esclarecer exactamente cómo se produjo el siniestro en el sector de La Cubana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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