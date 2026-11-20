Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, dirigido por Paola Holguín, junto con el Ministerio de Ambiente a cargo de Fabio Arjona, presentaron un borrador de decreto que plantea múltiples modificaciones sobre las reglas definidas para los eventos taurinos por el gobierno Petro mediante el Decreto 0703. Este decreto endureció las condiciones para la realización de estos eventos durante la transición hacia la prohibición total de las corridas de toros, establecida para julio de 2027, de acuerdo con la Ley 2385 de 2024, también conocida como Ley No Más Olé, según información citada por El Espectador.

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El decreto vigente desde el 7 de julio de 2026 establecía requisitos como la obligación de demostrar una tradición ininterrumpida en la realización de eventos taurinos, la prohibición del uso de puyas, banderillas o estoques y la exigencia de contar con tres veterinarios con la facultad de retirar al animal si se evidenciaba sufrimiento extremo o agonía prolongada. Además, prohibía la asistencia de menores de 18 años a estos eventos.

Sin embargo, el nuevo borrador propone cambios significativos. Según dicho documento, los menores de 14 años en adelante podrían integrar una “cuadrilla”, con el argumento de que la tauromaquia es una actividad de alto riesgo relacionada con la tradición cultural. Además, permitiría el ingreso de menores de 10 años a los eventos taurinos siempre que estén acompañados de un adulto. Así lo establece también la Ley 916 de 2004, que regula estas prácticas. Las autoridades territoriales serían responsables de verificar el cumplimiento de las disposiciones; en caso de inobservancia, se informaría a la instancia competente para adoptar medidas correctivas.

Uno de los puntos más controvertidos es la modificación del literal que inicialmente prohibía el empleo de elementos puntiagudos o eléctricos para infringir daño a los animales antes o durante la lidia. El borrador elimina esa prohibición y la sustituye por la obligación de garantizar agua y alimento adecuado a los animales, lo que podría permitir el regreso de instrumentos como las puyas, los estoques y las banderillas. A su vez, la intervención veterinaria también cambiaría: ya no implica el retiro del animal tras síntomas de sufrimiento, sino únicamente atención médica una vez que el animal regresa a los corrales. Si el animal debe ser sacrificado, el organizador tendría que asegurar que el proceso se realice sin demora, con el personal y métodos apropiados.

Por otra parte, el borrador reglamenta las tientas, que son prácticas para evaluar el comportamiento de reses bravas en las ganaderías. Estas actividades deberán llevarse a cabo en predios con registro sanitario vigente y no podrán emplear instrumentos eléctricos ni cortopunzantes durante el traslado de los animales; siempre se requerirá la presencia de profesionales veterinarios.

Ante estas posibles reformas, las reacciones de rechazo han sido inmediatas. Voces como la de Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, advierten sobre el regreso de prácticas como la “tortura” en las corridas. Gabriel Becerra, representante a la Cámara, cuestionó la incoherencia de proteger animales por ley y permitir al mismo tiempo que los menores presencien estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían los principales cambios en la reglamentación de las corridas de toros según el nuevo borrador de decreto?

Conforme a la información expuesta por El Espectador, el borrador permitiría el regreso de instrumentos tradicionalmente utilizados en la tauromaquia, como las puyas, los estoques y las banderillas, al eliminar la prohibición explícita de su uso. Además, reduciría las restricciones para la participación y el ingreso de menores, y limitaría el alcance de la intervención veterinaria al momento posterior de la lidia en los corrales.

¿Qué implica que los menores puedan ingresar y participar en eventos taurinos bajo el nuevo borrador normativo?

De acuerdo con las disposiciones del borrador, se permitiría la integración de menores desde los 14 años en roles de las cuadrillas, y el ingreso de menores de 10 años acompañados por un adulto, con la supervisión de las autoridades territoriales. Esta decisión ha generado controversia debido al posible impacto en la protección de la niñez ante actividades consideradas de alto riesgo y cuestionadas por su crueldad hacia los animales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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