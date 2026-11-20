Por: El Espectador

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La cocina colombiana es reconocida por su riqueza de sabores, colores y tradiciones, y una de sus recetas más representativas involucra el uso de los coditos de cerdo. Este plato, sugerido por Didier Castaño, chef especializado en gastronomía nacional, destaca por su sencillez y por el intenso sabor que aportan las especias y vegetales frescos. De acuerdo con las instrucciones compartidas por el propio chef en El Espectador, preparar coditos de cerdo no requiere técnicas complicadas, sino paciencia y el uso adecuado de ingredientes autóctonos.

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Para iniciar la preparación, se debe tener un kilogramo de coditos de cerdo, los cuales se cocinan junto a agua, cebolla roja, tomates maduros, pimentón rojo, dientes de ajo, zanahoria, hojas de laurel, ramitas de tomillo, cilantro, cúrcuma o curry, paprika, sal al gusto y pasta de tomate. La receta sugiere cocinar estos elementos en una olla a presión por unos 50 minutos desde que comienza a pitar, mientras que en una olla convencional el proceso debe hacerse a fuego lento durante un periodo de 2 a 2 horas y media, hasta garantizar que la carne esté suficientemente suave.

Posteriormente, los vegetales se retiran y se licúan con un poco del caldo producido en la cocción. Como opción, se pueden incorporar dos galletas de soda durante el licuado para espesar y dar cuerpo a la salsa. Esta mezcla se reintegra con los coditos en la olla y se deja reducir sin tapas. En este punto, se añade la pasta de tomate, dejando que la salsa tome una textura espesa y un sabor concentrado.

El resultado final es un guiso con sabor profundo que se recomienda servir caliente. Puede acompañarlo con arroz blanco, papa, yuca o los complementos de su preferencia, de acuerdo con El Espectador. Además, el chef invita a quienes disfrutan de experimentar en la cocina a compartir sus propias creaciones culinarias, contactando a Tatiana Gómez Fuentes mediante correo electrónico.

Este plato no solo representa una opción reconfortante para el almuerzo, sino que también pone en valor la versatilidad del cerdo y la creatividad de la gastronomía colombiana.

¿Cómo se prepara la salsa para los coditos de cerdo en esta receta colombiana?

La salsa de los coditos de cerdo se obtiene al licuar los vegetales cocidos con el caldo resultante. Para lograr una textura más espesa, se pueden agregar galletas de soda durante el licuado; posteriormente, la mezcla se reintegra con la carne y se añade pasta de tomate, permitiendo que la salsa reduzca y concentre su sabor.

¿Cuánto tiempo tarda la cocción de los coditos de cerdo según la receta de Didier Castaño?

De acuerdo con la explicación del chef Didier Castaño en El Espectador, en olla a presión la cocción toma unos 50 minutos después de que la válvula comienza a pitar, mientras que en olla convencional debe hacerse a fuego lento entre 2 y 2 horas y media para asegurar una textura suave en la carne.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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