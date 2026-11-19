Por: El Espectador

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El té de piña se destaca como una bebida saludable, aromática y refrescante adecuada para cualquier momento del día. Esta receta, presentada con información de El Espectador, subraya una preparación sencilla y versátil, adecuada tanto para disfrutar caliente como fría. Entre los ingredientes esenciales para preparar este té se encuentran las cáscaras bien lavadas de una piña, un litro de agua, una rama de canela y unas hojas de hierbabuena.

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Para la elaboración de la bebida, el primer paso consiste en lavar muy bien la piña antes de pelarla, usando agua y un cepillo, con el fin de eliminar residuos y tierra. Posteriormente, se pelan los frutos y se reservan las cáscaras. Estas se colocan en una olla junto con el agua, la canela y la hierbabuena. De acuerdo con la información, el contenido se lleva a hervor y se cocina a fuego medio por un periodo de quince a veinte minutos. Una vez cumplido este tiempo, es importante retirar la olla del fuego y colar la bebida resultante.

El té de piña puede ser disfrutado caliente, en formato de aromática, o frío, acompañado de hielo según la preferencia de quien lo consuma. La doctora Rochy Campo aconseja que si usted desea endulzar la bebida, puede añadir panela o miel mientras todavía esté caliente. Además, sugiere agregar clavos de olor o rodajas de jengibre para brindar un perfil más especiado a la preparación. Es importante conservar el té en la nevera, dentro de un recipiente tapado, y consumirlo en un plazo de dos a tres días.

Dando contexto, la piña es originaria de América y, como resalta El Espectador, lleva más de 500 años formando parte de la gastronomía, siendo considerada antaño un lujo. Según algunos expertos consultados en el medio, Cristóbal Colón descubrió esta fruta en 1493 durante su viaje al Caribe. La piña es reconocida por su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto en recetas dulces como saladas, encontrándose en jugos, postres y ensaladas.

Esta receta, además de ser práctica, invita a aprovechar la totalidad de la piña, resaltando tanto su valor histórico como su popularidad en la cocina contemporánea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el té de piña y para qué sirve cada ingrediente?

El té de piña se prepara hirviendo las cáscaras lavadas de una piña en un litro de agua, añadiendo una rama de canela y unas hojas de hierbabuena. Las cáscaras aportan aroma y sabor frutal, la canela brinda un toque especiado y la hierbabuena otorga frescura a la bebida. Después de hervir entre quince y veinte minutos, se cuela y puede beberse caliente o fría.

¿Cuál es el origen de la piña según las fuentes históricas mencionadas?

De acuerdo con El Espectador, la piña es originaria de América y fue identificada hace más de 500 años como un alimento de lujo. Según expertos citados en el medio, Cristóbal Colón la descubrió durante su expedición al Caribe en 1493, consolidando su presencia en diversas recetas de la gastronomía internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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