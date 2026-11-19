Por: El Espectador

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Un reciente estudio publicado en la revista Science ha revelado que los patrones acústicos, que durante años se consideraron exclusivos de la comunicación humana, también están presentes en el canto de las aves. De acuerdo con los hallazgos de Logan S. James y Jon T. Sakata, científicos de la Universidad McGill, esas regularidades abarcan elementos como el ritmo, la duración de los sonidos, las pausas, las variaciones de tono y el modo en que se organizan las secuencias vocales. Hasta ahora, este tipo de patrones se había observado fundamentalmente en la música y el habla humanas, lo que hace que el descubrimiento tenga un valor singular.

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Los investigadores analizaron vocalizaciones de 367 especies de aves y las compararon con muestras de habla y canto humano en 52 idiomas, recopilando más de 74.500 elementos vocales de aproximadamente 5.900 cantos de aves y más de 15.000 elementos vocales humanos de más de 800 frases, según la información publicada en Science y resumida en The Conversation, medio especializado en divulgación científica. Dentro de la muestra, las aves se agruparon en dos categorías: aquellas que aprenden sus cantos por imitación —como los llamados oscinos, que incluyen a los pájaros cantores y los colibríes—, y las que no requieren ese aprendizaje, como los suboscinos y los chotacabras. La comparación permitía poner a prueba si el aprendizaje era un factor decisivo para que surgieran similitudes con la comunicación humana.

Contra lo esperado, los resultados mostraron que tanto las aves que aprenden a cantar como las que no lo hacen comparten patrones acústicos con las vocalizaciones humanas. Entre las características comunes, el estudio destaca los intervalos pequeños de tono, ritmos regulares y predecibles, y el alargamiento del último sonido de una secuencia. Estas coincidencias no dependieron de la capacidad de aprendizaje, lo que sugiere que existen limitaciones o mecanismos similares en el proceso de producción de sonidos, tanto en humanos como en aves.

Los autores proponen que esta convergencia podría explicarse por restricciones físicas y motoras. Por ejemplo, pasar de un tono a otro de manera brusca supone una dificultad, mientras que prolongar el último sonido podría estar vinculado a la respiración. El estudio finaliza recordando el antiguo vínculo entre pájaros y humanos: los pájaros cantores aparecieron mucho antes que los primeros humanos, por lo que es posible que sus cantos hayan influido en la creatividad musical a lo largo de la historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué se parecen los patrones acústicos del canto de las aves y la comunicación humana?

De acuerdo con la investigación publicada en Science, tanto en los cantos de aves como en las vocalizaciones humanas existen patrones compartidos: intervalos pequeños de tono, ritmos regulares y predecibles, y el alargamiento del sonido al final de una secuencia. Estos patrones no dependen de si las especies aprenden a cantar o no, lo que sugiere que la forma en la que los seres humanos y las aves producen sonidos presenta limitaciones similares que originan esas coincidencias.

¿Qué significa ‘mecanismos motores convergentes’ en las vocalizaciones de aves y humanos?

El estudio define ‘mecanismos motores convergentes’ como características similares que surgen en especies distintas debido a condiciones o limitaciones parecidas al producir sonidos. Tanto aves como humanos podrían coincidir en estos patrones acústicos no porque imiten lo que escuchan, sino porque su fisiología impone restricciones que favorecen ciertas regularidades, como los intervalos pequeños de tono y la prolongación del final de la frase.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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