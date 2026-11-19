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La sonda espacial Voyager 1 de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha logrado un hito histórico al ubicarse exactamente a un día luz de la Tierra, una distancia que supera los 25.902 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este logro, reportado por la propia NASA en sus redes sociales oficiales, reafirma el estatus de la Voyager 1 como el objeto artificial más distante que ha creado la humanidad, después de casi 50 años desde su lanzamiento, el 5 de septiembre de 1977.

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El alcance de la Voyager 1 ayuda a dimensionar la escala del cosmos. Mientras la luz solar tarda aproximadamente ocho minutos en llegar a la Tierra, hoy en día una simple señal de radio que los centros de control terrestres envían a la sonda requiere al menos 24 horas para alcanzarla. Esto significa que cualquier comando o información que debe viajar entre la Tierra y la nave toma un mínimo de 48 horas en recibir respuesta, lo que convierte cada operación técnica en un verdadero ejercicio de paciencia y precisión extrema, de acuerdo con los reportes de la NASA.

En sus inicios, la Voyager 1 fue proyectada para una misión de cuatro años con el objetivo de investigar Júpiter y Saturno. Sin embargo, la sonda ha superado con creces esa meta temporal y científica: en agosto de 2012 cruzó la heliopausa, la frontera donde finaliza la influencia magnética del Sol, y se transformó en la primera nave que ingresa al medio interestelar. Desde entonces, colabora enviando información esencial sobre rayos cósmicos y campos magnéticos exteriores al sistema solar, mediante la Red del Espacio Profundo de la NASA.

Mantener activa la Voyager 1 implica enormes retos. Su fuente energética, basada en generadores termoeléctricos que utilizan plutonio, está limitada porque el material radiactivo se degrada con el tiempo. Esto ha obligado a los equipos científicos a apagar instrumentos y solucionar múltiples inconvenientes técnicos para estirar su funcionamiento lo máximo posible. A pesar de esto, la nave continúa desplazándose a más de 60.000 kilómetros por hora y aún lleva en su estructura el emblemático Disco de Oro, un mensaje interestelar que representa a la humanidad en las vastedades del cosmos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que la Voyager 1 esté a un día luz de la Tierra?

Que la Voyager 1 haya alcanzado la distancia de un día luz de la Tierra implica que una señal enviada desde nuestro planeta tarda exactamente 24 horas en llegar a la nave. Según la información reportada por la NASA, marca no solo una proeza técnica, sino también una oportunidad sin precedentes para la ciencia, ya que ilustra de manera tangible la vastedad del espacio y los enormes desafíos de la comunicación interestelar.

¿Cómo funciona el sistema energético de la Voyager 1 y por qué es un reto mantenerla operativa?

La Voyager 1 utiliza generadores termoeléctricos de radioisótopos, los cuales obtienen su energía del plutonio. Sin embargo, este elemento se degrada gradualmente, reduciendo la energía disponible para los sistemas de la sonda. De acuerdo con reportes de la NASA, este agotamiento obliga a apagar instrumentos científicos e impone limitaciones técnicas significativas, volviendo cada maniobra y comunicación un auténtico desafío.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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