Por: El Espectador

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La sonda Voyager 1, creada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), está a punto de alcanzar un récord impresionante para la humanidad: estar a un día luz de distancia de la Tierra. Este miércoles 18 de noviembre marca el momento en que este objeto construido por seres humanos llegará a una separación nunca antes alcanzada por ningún otro artefacto, lo que implica que una señal que viaje a la velocidad de la luz tardaría 24 horas en recorrer esa distancia hasta llegar a la sonda.

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Lanzada el 5 de septiembre de 1977, la Voyager 1 fue inicialmente diseñada para explorar los planetas exteriores del sistema solar. Sin embargo, su misión evolucionó a un viaje mucho más allá de lo concebido en sus orígenes. La estructura de la sonda incluye una antena parabólica de 3,7 metros de diámetro, esencial para mantener la comunicación con la Tierra, y un cuerpo central de diez lados que resguarda sus sistemas electrónicos. Cuenta también con varios brazos que sostienen instrumentos científicos y tres generadores que producen electricidad gracias al calor generado por la desintegración del plutonio-238. Entre sus elementos más simbólicos está el disco de oro que lleva sonidos, imágenes y saludos de la Tierra, pensado como mensaje a otras formas de vida que puedan hallarla.

Durante su recorrido, la Voyager 1 ha entregado hallazgos fundamentales para la ciencia. En 1979, por ejemplo, durante su paso por Júpiter, detectó dos nuevas lunas –Metis y Tebe– y descubrió un tenue anillo alrededor del planeta. De acuerdo con la NASA, también evidenció volcanes activos en Ío, una de sus lunas, un hallazgo que sorprendió a toda la comunidad científica. Al año siguiente, en Saturno, identificó cinco lunas nuevas, un anillo desconocido y observó detalladamente la atmósfera y las lunas del planeta, entre ellas Titán.

Terminados estos grandes logros, la sonda siguió alejándose del Sol y, el 25 de agosto de 2012, se convirtió en la primera nave en atravesar la heliopausa, la frontera que marca el límite entre el viento solar y el espacio interestelar. Desde ese punto, la Voyager 1 continúa enviando valiosos datos sobre regiones nunca antes estudiadas. Ahora, cuando se ubica a unos 25.900 millones de kilómetros de la Tierra, la distancia requiere que una señal de radio tarde 24 horas en ir y otras 24 en volver, según explica la NASA.

La trayectoria de la sonda la lleva en dirección a la estrella Gliese 445 en la constelación de la Osa Menor, pero pasarán decenas de miles de años antes de que se aproxime a ese destino, período durante el cual, probablemente, perderá la capacidad de comunicarse con la Tierra debido al agotamiento de su energía.

¿Qué implica para la comunicación estar a un día luz de distancia?

Al alcanzar el hito de un día luz de la Tierra, cada intercambio entre la Voyager 1 y la NASA tardará aproximadamente dos días en completarse, ya que las señales viajan a la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto dificulta considerablemente la gestión de la misión y limita la capacidad de reacción frente a cualquier inconveniente técnico.

¿Cuál es la importancia de las misiones como la Voyager 1 para la exploración espacial?

Las misiones espaciales como la Voyager 1 han permitido ampliar el conocimiento sobre el sistema solar y el espacio interestelar, proporcionando datos e imágenes inéditos de planetas, lunas y fenómenos cósmicos. Además, han demostrado la capacidad humana de enviar tecnología más allá de los límites conocidos y redefinir las fronteras de la exploración científica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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