Estados Unidos enfrenta una inusual seguidilla de fallas tecnológicas que ha afectado sistemas gubernamentales, bancos y grandes plataformas digitales, lo que ha despertado sospechas sobre posibles amenazas cibernéticas.

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Uno de los episodios más delicados ocurrió en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), cuya red NSANet, utilizada para intercambiar información clasificada, sufrió una interrupción.

La entidad atribuyó el problema a un mantenimiento programado y descartó afectaciones en sus funciones esenciales. La Casa Blanca también negó que se tratara de un ataque informático.

Días antes, una falla en el sistema de control aéreo estadounidense obligó a suspender los despegues durante casi cinco horas y provocó miles de cancelaciones.

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Microsoft, por su parte, reportó problemas en Outlook, Teams y Copilot, mientras que clientes de JPMorgan Chase, Bank of America y otros bancos tuvieron dificultades para acceder a sus servicios digitales. Apple también registró interrupciones en iCloud, Apple Pay y App Store.

A estos incidentes se sumó un ciberataque contra cerca de 200 sitios web, entre ellos BBC, IKEA y Air France, mediante código malicioso que buscaba robar información bancaria y criptomonedas.

Aunque no existen pruebas de que las fallas estén relacionadas, los expertos advierten sobre el aumento de las amenazas digitales: los ciberataques mundiales crecieron 32 % en octubre de 2026 frente al mismo mes de 2025.

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