Un ciberataque afectó a cerca de 178 sitios web de importantes empresas internacionales, entre ellas BBC, IKEA, Air France, CNN, HSBC, Zoom, Salesforce, GitLab y Equifax.

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El ataque tenía como objetivo robar información financiera de los usuarios, obtener números de tarjetas de crédito, acceder a criptomonedas e instalar código malicioso en dispositivos Apple.

De acuerdo con investigadores en ciberseguridad, los delincuentes aprovecharon herramientas de Optimizely, una plataforma utilizada por grandes compañías para personalizar sus servicios digitales. El investigador Scott Helme descubrió el incidente y alertó sobre el alcance de la vulneración.

Según sus hallazgos, las billeteras digitales relacionadas con los atacantes recibieron cerca de 7.000 dólares en criptomonedas durante nueve horas del 16 de noviembre.

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Optimizely confirmó que identificó y logró contener el problema de seguridad. La compañía aseguró que bloqueó el mecanismo utilizado por los responsables, eliminó el código malicioso y contactó directamente a las empresas afectadas.

Aunque la mayoría de los sitios comprometidos ya retiraron el código malicioso, todavía no se conoce cuántos usuarios pudieron sufrir el robo de sus datos financieros.

El caso encendió nuevamente las alarmas sobre los riesgos de utilizar herramientas digitales compartidas por numerosas empresas y la necesidad de reforzar sus sistemas de protección.

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