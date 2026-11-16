El ‘spoofing’ de email consiste en falsificar la identidad del remitente de un correo electrónico para simular que el mensaje proviene de una persona u organización confiable.

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Esta técnica digital permanece entre los métodos predilectos de los ciberdelincuentes para suplantar instituciones legítimas y engañar fácilmente a usuarios desprevenidos en todo el mundo.

Cuando los atacantes logran que una comunicación aparente respaldo institucional, incrementan sustancialmente las probabilidades de que el destinatario abra, lea y considere auténtico dicho correo electrónico.

Generalmente, estas maniobras integran campañas articuladas de phishing, fraude financiero, robo masivo de credenciales corporativas y distribución silenciosa de software malicioso hacia redes empresariales e individuales.

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Dichos mensajes fraudulentos incorporan enlaces dirigidos hacia portales apócrifos, archivos adjuntos infectados o peticiones engañosas diseñadas para inducir al usuario a entregar información confidencial sensible.

Sin embargo, las consecuencias del spoofing trascienden ampliamente a las víctimas directas que abren los correos electrónicos fraudulentos en sus bandejas personales o corporativas diarias.

Las compañías cuyos dominios sufren suplantación enfrentan severos daños reputacionales, pérdida acelerada de confianza comercial con clientes y socios, además de crecientes riesgos operativos internos.

Incluso, carecer de controles técnicos adecuados puede detonar cuestionamientos legales vinculados con el cumplimiento normativo vigente y la gobernanza corporativa de la seguridad informática organizacional.

Según advierte ESET Latinoamérica, compañía experta en detección proactiva de amenazas, el uso de herramientas generativas está transformando rápidamente el alcance de estos ataques digitales.

“Los avances de la inteligencia artificial han facilitado la creación de campañas de phishing más sofisticadas. Gracias a la IA, los ciberdelincuentes pueden producir mensajes altamente personalizados que imitan el tono de comunicación, la identidad visual e incluso el estilo de escritura de empresas legítimas, lo que hace que los fraudes por correo electrónico sean cada vez más difíciles de detectar”, indicó Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Técnicamente, todo correo electrónico incorpora dos direcciones de remitente distintas, y precisamente esa arquitectura original permite ejecutar exitosamente los ataques de spoofing digital actuales.

Por un lado, los servidores utilizan el remitente del sobre, denominado MAIL FROM, para enrutar comunicaciones y gestionar rebotes, permaneciendo oculto ante los destinatarios finales.

Por otro lado, el encabezado From muestra la dirección visible en la bandeja de entrada, funcionando como una simple línea textual sin validación automática obligatoria.

“Por eso, un ciberdelincuente puede configurar el encabezado From como facturacion@tuempresa.com y enviar el mensaje desde un servidor sin ninguna relación con esa organización. No es necesario vulnerar ningún sistema: no se compromete ninguna cuenta de correo ni se roba ninguna contraseña. El mensaje simplemente se construye con información falsa del remitente y se entrega a un servidor de correo que lo acepta”, explicó Micucci.

Frecuentemente, las organizaciones descubren indirectamente la suplantación de su dominio mediante rebotes inesperados, reclamos de clientes por facturas falsas o caídas bruscas en la entregabilidad.

Dado que un correo alterado luce legítimo visualmente, resulta indispensable inspeccionar sus encabezados técnicos internos para comprobar si superó satisfactoriamente los procesos de autenticación correspondientes.

En Gmail, los usuarios abren el mensaje, pulsan el menú superior derecho de tres puntos y seleccionan Mostrar original para auditar toda la trazabilidad técnica.

Mientras tanto, en Outlook acceden mediante Archivo, Propiedades y Encabezados de Internet, buscando específicamente la línea Authentication-Results para verificar el estado real del envío electrónico.

Si las siglas SPF, DKIM o DMARC arrojan el resultado fail, confirman inmediatamente que el servidor emisor carecía de autorización legítima del dominio aparente.

Asimismo, un parámetro Return-Path distinto frente a la dirección visible From suele alertar sobre manipulaciones, aunque ciertos servicios autorizados de envíos masivos generan esta diferencia.

Igualmente, observar encabezados Received apuntando hacia infraestructuras tecnológicas ajenas al supuesto remitente constituye una señal contundente de posible suplantación maliciosa en curso.

“Si tu propio dominio está siendo falsificado, los informes agregados de DMARC son la forma más rápida de confirmar el problema e identificar qué servidores están enviando mensajes utilizando tu dominio. Configurar DMARC en modo de monitoreo es el primer paso práctico”, recomendó el investigador de ESET.

A pesar de las limitaciones estructurales del correo tradicional, existen protocolos ampliamente adoptados que autentican mensajes y reducen drásticamente las posibilidades de falsificación exitosa.

Entre estos estándares destacan SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail), DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) y BIMI (Brand Indicators for Message Identification).

Mientras SPF y DKIM aportan señales criptográficas de validación, DMARC instruye a los servidores receptores sobre cómo actuar cuando dichas verificaciones fallan durante la recepción.

Complementariamente, el estándar BIMI habilita exhibir el logotipo oficial corporativo junto al mensaje únicamente tras superar exitosamente las validaciones conjuntas de SPF, DKIM y DMARC.

“Si bien estos mecanismos evitan que tu dominio sea utilizado para atacar a terceros. Sin embargo, no hacen nada frente a los mensajes falsificados que llegan a las bandejas de entrada de tus empleados desde dominios que no controlas. Esto incluye dominios de socios y proveedores con una autenticación débil o inexistente, así como dominios similares a los legítimos registrados específicamente para eludir estas protecciones”, agregó Micucci.

Por consiguiente, blindar el correo entrante exige implementar una capa defensiva independiente mediante filtrado avanzado en servidor o nube que valide SPF, DKIM y DMARC.

Dicho filtro debe enviar hacia cuarentena aquellos correos que incumplan las verificaciones, incluyendo mensajes originados en dominios configurados únicamente bajo políticas pasivas de monitoreo.

Paralelamente, las empresas necesitan detectar dominios similares y suplantaciones mediante el nombre visible del remitente, conocidas como display name spoofing, diseñadas para engañar visualmente.

Además, resulta imprescindible analizar automáticamente enlaces URL y archivos adjuntos, pues falsificar al remitente representa solamente el vehículo inicial para entregar cargas maliciosas peligrosas.

“Estas tecnologías complementarias son fundamentales para un entorno de comunicación más seguro y confiable. Al permitir la validación del dominio remitente, la verificación de la integridad de los mensajes y la aplicación de políticas frente a intentos de spoofing, se reducen las oportunidades del uso de dominios legítimos de forma indebida campañas fraudulentas. ESET Mail Security y ESET Cloud Office Security aplican estas verificaciones a los correos electrónicos que llegan tanto a servidores locales (on-premises) como a entornos de Microsoft 365 y Google Workspace, combinando validación de autenticación, protección antiphishing, antispam y análisis de archivos adjuntos. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente. La concientización sigue siendo esencial para fortalecer la protección de empresas, empleados y clientes. Todos debemos estar preparados para identificar señales de correos fraudulentos, comprender los riesgos y adoptar comportamientos seguros en el entorno digital”, concluyó Mario Micucci, Investigador de ESET Latinoamérica.