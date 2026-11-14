Por: El Espectador

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SpaceX alcanzó este día un logro sin precedentes en la historia de la exploración espacial: la nave Starship, después de completar un recorrido orbital de 22 horas alrededor de la Tierra, aterrizó en el mismo punto exacto desde donde había despegado, en las instalaciones de Starbase, Texas, el centro de operaciones de Elon Musk, según reportes del propio centro. El evento, que culminó exitosamente sobre las 4:00 p.m. en Colombia, representa la primera vez que una nave espacial es recuperada mediante un aterrizaje controlado y en tierra firme, superando la tradicional práctica de utilizar el océano como zona de caída y recuperación.

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De acuerdo con lo usual, este tipo de vehículos suelen regresar a la Tierra y aterrizar en el mar, usando paracaídas o sistemas de propulsión para disminuir la velocidad antes del impacto, lo que implica el posterior despliegue de equipos que se encargan de extraer los módulos del agua. Sin embargo, en esta ocasión, SpaceX coordinó la maniobra desde la misma torre de lanzamiento; allí, la Starship se acopló al brazo de soporte tras su retorno, un procedimiento que la compañía calificó como inédito.

Este avance hace parte del vuelo número 15 de la nave Starship, considerada por SpaceX como la más grande y avanzada que han construido hasta ahora, y pieza central en su ambición de realizar viajes tripulados a Marte. La misión inició el día anterior, extendiéndose por casi un día completo en órbita, antes de iniciar el descenso. Sin embargo, el trayecto presentó complicaciones: durante el lanzamiento, el propulsor Super Heavy llevó la nave al espacio, pero, aunque estaba previsto que también aterrizara en Starbase, los ingenieros decidieron cambiar el plan por motivos de seguridad y desviaron el propulsor hacia el océano.

Este propulsor, tras activar sus sistemas para disminuir la velocidad, explotó antes de tocar el agua y posteriormente fue recuperado en el Golfo de México. Este imprevisto aumentó la tensión alrededor del regreso de la nave principal, dado que cualquier incidente podía poner en duda la viabilidad de la maniobra terrestre. Finalmente, todo funcionó según lo planeado y quedó registrado el primer aterrizaje exitoso de una nave espacial en el mismo punto de partida.

SpaceX, liderado por Elon Musk, planea repetir la proeza en próximas misiones, esta vez esperando recuperar tanto la Starship como el propulsor Super Heavy, con el objetivo de establecer este método como el estándar en todas las operaciones futuras del programa Starship.

¿Por qué el aterrizaje de la Starship de SpaceX es considerado un hito en la exploración espacial?

El aterrizaje exacto de la Starship en su punto de despegue marca un hito porque nunca antes una nave espacial había sido recuperada mediante un control tan preciso sobre tierra firme. Antes, las operaciones de retorno se guiaban hacia el océano, utilizando técnicas menos avanzadas que implicaban rescates posteriores.

¿Qué sucedió con el propulsor Super Heavy durante la misión de la Starship de SpaceX?

El propulsor Super Heavy, que llevó la Starship al espacio, fue desviado al océano por razones de seguridad tras separarse de la nave y terminó explotando antes de caer al agua. Pese a esto, un equipo de SpaceX recuperó sus restos en el Golfo de México, según la información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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