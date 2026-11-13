Miles de usuarios en diferentes países tuvieron dificultades para ingresar a sus correos electrónicos y utilizar herramientas de trabajo de Microsoft, en una interrupción que también alcanzó plataformas como Outlook, Teams y Copilot.

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La falla comenzó a reportarse el jueves 12 de noviembre y se extendió a distintas regiones. Los problemas no se limitaron a quienes utilizan Outlook: también hubo inconvenientes para acceder a servicios de Microsoft 365, que reúne aplicaciones ampliamente utilizadas en entornos laborales y educativos, como Word, Excel y PowerPoint.

Entre las dificultades reportadas estuvieron los errores para ingresar a las cuentas, cargar las bandejas de entrada y enviar o recibir mensajes. En algunos casos, los usuarios tampoco pudieron conectarse con normalidad a otras herramientas de la compañía, lo que afectó actividades que dependen de sus plataformas en la nube.

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La magnitud de la interrupción quedó reflejada en DownDetector, sitio que recopila reportes de fallas tecnológicas. Durante el momento de mayor afectación se registraron cerca de 130.000 avisos relacionados con los servicios de Microsoft, aunque los reportes disminuyeron posteriormente. La cantidad de notificaciones no significa que todos los usuarios hayan experimentado exactamente el mismo problema.

¿Qué provocó la caída mundial de Outlook y Microsoft 365?

Microsoft explicó que parte de su infraestructura en varias regiones presentó una carga elevada, situación que ocasionó errores de conectividad. En medio de las investigaciones, la compañía identificó que varios servidores habían quedado inesperadamente fuera de servicio y que otros equipos debían asumir el tráfico, lo que aumentó la presión sobre los sistemas que continuaban operando.

La empresa también encontró fallas en las comprobaciones automáticas que permiten verificar el estado de los servidores. Algunos equipos no superaban esos controles y terminaban quedando fuera de servicio. Por esa razón, los técnicos comenzaron a probar ajustes de configuración, reiniciar los servidores afectados y buscar alternativas para distribuir las solicitudes de los usuarios.

Microsoft descartó que se tratara de un ataque informático

En medio de la preocupación por el alcance de la interrupción, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, descartó que existieran indicios de una actividad maliciosa detrás de los problemas.

El directivo se pronunció sobre el incidente y señaló que, hasta ese momento, no había evidencia de que la caída estuviera relacionada con un ataque cibernético. De esta manera, la compañía apuntó a una falla técnica en su infraestructura como explicación de los inconvenientes, mientras continuaba revisando qué provocó la indisponibilidad de los servidores.

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