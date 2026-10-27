Por: Social Geek

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Microsoft, una de las compañías tecnológicas más influyentes del planeta y con una nómina global de más de 223.000 empleados, se enfrenta en estos momentos a profundas transformaciones internas derivadas de la irrupción de la inteligencia artificial. El auge de esta tecnología está llevando a replantear la estructura de la empresa, sobre todo en áreas cuyas tareas pueden automatizarse con mayor facilidad.

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En los últimos años, Microsoft ha anunciado diversos recortes de personal, pero el presente ajuste resulta mucho más amplio y estratégico. De acuerdo con Social Geek, la compañía busca ser "más eficiente" desde el punto de vista operativo, lo cual se traduce en la necesidad de financiar grandes inversiones en nueva infraestructura para inteligencia artificial. En este contexto, Microsoft acaba de activar un ambicioso programa de "salida voluntaria" dirigido a aproximadamente 60.000 trabajadores, lo que representa cerca del 27% de su fuerza de trabajo global, según datos recogidos por CNBC.

El objetivo declarado, de acuerdo con los comunicados de la empresa, es reorganizar su fuerza laboral ante el enorme desafío de liderar el mercado de la inteligencia artificial. Los números de esta reestructuración superan con notoriedad los anteriores procesos, como las cerca de 4.800 salidas reportadas en julio, demostrando la magnitud del cambio actual.

Este programa de salidas voluntarias está enfocado en personal clasificado en el nivel interno 70 o inferior y en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e India. Allí, las áreas afectadas abarcan desde la legendaria división Windows hasta la unidad de videojuegos Xbox, pasando por Copilot y equipos de investigación en inteligencia artificial. Sin embargo, Microsoft ha decidido proteger los departamentos considerados vitales: las áreas de ventas, marketing y las operaciones asociadas a infraestructura de centros de datos están expresamente excluidas, ya que mantienen funciones indispensables para el core del negocio y la continuidad del desarrollo tecnológico.

La compañía, que está concentrando miles de millones de dólares en la adquisición de servidores, energía y procesadores especializados, busca liberar recursos a través de una reestructuración voluntaria, en vez de aplicar despidos directos. Las personas elegibles para este plan tienen tiempo hasta los primeros días de diciembre para tomar una decisión y, si aceptan, recibirán una compensación basada en su antigüedad, extensión temporal de su seguro médico y garantías relacionadas con sus acciones corporativas; su salida se hará efectiva antes del 31 de diciembre.

Estos movimientos muestran cómo Microsoft pretende redefinir su talento interno para afrontar la era de la automatización, sentando un precedente en la industria tecnológica global.

¿Cuáles áreas de Microsoft se ven más afectadas por el nuevo programa de salidas voluntarias?

Según CNBC y Social Geek, las divisiones más impactadas por este programa voluntario son Windows, la unidad Xbox, el área de Copilot y equipos de investigación en inteligencia artificial, apuntando principalmente a personal de nivel interno 70 o inferior en regiones estratégicas.

¿Qué tipo de compensación ofrece Microsoft en el programa de salida voluntaria?

De acuerdo con la información proporcionada, los empleados que acepten el plan recibirán una compensación escalonada por antigüedad, una extensión temporal de sus coberturas médicas y la conservación de su calendario de consolidación de acciones corporativas, con la salida efectivizándose antes del 31 de diciembre. ¿Qué significa ‘compensación escalonada’ en este contexto? Es un pago que varía según los años de servicio del empleado en la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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